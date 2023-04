Culture : le ministre Bill de Sam dévoile le contenu du PASEC

A l’occasion d’une conférence de presse qu’il a animée ce mercredi 26 avril dans les locaux de son département, le ministre la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, a dévoilé le contenu du Programme cadre d’appui au développement du secteur de la culture (PASEC). Pour la circonstance, le ministre Alpha Soumah alias Bill de Sam avait à ses côtés, les cadres de son département et les membres organisations faîtières du secteur culturel.

L’objectif général du PASEC est de créer les conditions requises pour la valorisation économique et sociale durable des arts, de la culture et du patrimoine en Guinée, pour une meilleure contribution à la création d’emplois et de richesses. La mise œuvre du requiert la mobilisation de 52 500 750,00 USD. Le programme, à en croire le ministre, repose sur une vision consistant à « faire de la culture, des arts et du patrimoine culturel des outils de rayonnement national et international, de renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix, et un secteur moteur de transformation économique et sociale et de création de revenus et d’emplois durables en Guinée ».

Quinquennal, le PASEC, indique le ministre, « a été élaboré de manière participative, associant ainsi les acteurs culturels, les structures faitières, les différents départements sectoriels de l’Etat, les partenaires bi et multilatéraux et l’ensemble des cadres du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat. La consultation de ces différents acteurs a permis d’établir un diagnostic approfondi du secteur, de formuler une vision de moins termes de développement de la culture et de proposer des actions appropriées pour la transformation du secteur culturel de notre pays ».

Le PASEC est en outre structuré autour de 5 axes prioritaires parmi lesquels :

Le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles pour une meilleure gouvernance du secteur des arts, de la culture et du patrimoine, y compris le domaine de la coopération culturelle ;

L’appui au développement d’un écosystème entrepreneurial favorable à l’innovation et à l’inclusion dans les domaines des arts et de la culture ;

Et la création d’infrastructures adéquates répondant aux normes régionales et internationales pour une meilleure production et circulation des œuvres artistiques et culturelles.

« Le PASEC a été conçu pour renforcer le rayonnement de notre culture d’une part en tant que symbole de notre identité et de notre souveraineté nationale, et d’autre part en tant que levier de création d’emplois et de richesses aussi bien pour l’Etat, les collectivités que pour les populations guinéennes. », insiste le ministre Alpha Soumah

Fodé Soumah