Formation professionnelle : Bernard Goumou lance les ‘’Olympiades des métiers de Guinée’’

Ce mercredi 26 avril 2023, le premier ministre a présidé la cérémonie de lancement de la première édition des ‘’Olympiades des métiers de Guinée’’’ couplée à la 2ème édition des journées de l’enseignement technique et à la 14ème édition du RAFPRO. C’est la salle de congrès du palais du peuple qui a servi de cadre à ladite cérémonie, en présence des membres du gouvernement, du président du CNT, d’une belle brochettes d’ambassadeurs accrédités en Guinée ainsi que des étudiants des différentes écoles professionnelles de la capitale.

Mettant en compétition les écoles professionnelles, les Olympiades des métiers se dérouleront sur quatre jours durant lesquels les participants seront jugés sur leur capacité à réaliser des tâches spécifiques dans un temps limité, tout en maintenant des normes de qualité élevées. La compétition ayant pour but de promouvoir l’enseignement technique et professionnel et de sensibiliser les jeunes sur la valeur des compétences professionnelles.

Pour ce qui est de l’Assemblée générale du Réseau africain des institutions de formation professionnelle (RAFPRO), sa particularité, à en croire le vice-président du Réseau, c’est qu’elle « sera précédée de deux ateliers sur le thème » habilitation et les mobilités des opérateurs et ceux de l’espace RAFPRO’’ ». Et à l’issue de ces ateliers, il est prévu que l’on mette en place « une base de données sur l’offre de formation dans l’espace RAFPRO, mais aussi harmoniser les idées entre les Etats afin de juguler les défis liés au développement humain ». Quant aux Olympiades des métiers, elles ont vocation, selon le vice-président du RAFPRO, à « permettre aux meilleurs jeunes de prouver leurs talents professionnels. »

Au menu des journées de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministre Alpha Bacar Barry énumère les panels, les conférences, mais aussi des échanges. Les conférences devant notamment porter, dit-il, sur les « questions d’adéquation entre les offres de formation et la demande d’emploi qu’il y a dans le secteur privé. Il y aura également des panels et des discussions autour des futurs de l’enseignement technique et de la formation professionnelle…Pendant les prochains jours, nous allons poser le débat et chaque année de façon dynamique nous allons sortir des résolutions, des solutions de mon ministère et les autres ministères en charge de l’éducation vont s’employer à exécuter. »

Au sujet des Olympiades, le ministre note qu’elles vont mettre aux prises 15 équipes dans 15 sujets différents. « Ces compétitions vont nous déterminer le niveau de formation, le geste professionnel, ainsi que la quantité des équipements, de la matière d’œuvre dans l’enseignement technique et la formation professionnelle », précise encore Alpha Bacar Barry

Les Olympiades des métiers couplées aux journées de l’enseignement technique et de la formation professionnelle sont une première en Guinée, note tout d’abord le PM. Dr. Bernard Goumou restant convaincu que ces deux événements sont de nature à « conforter le positionnement de l’enseignement professionnel et technique comme un levier stratégique de la promotion de l’emploi durable en République de Guinée ». D’ailleurs, le chef du gouvernement en profite pour féliciter tous les acteurs publics et privés qui œuvrent à la tenue de ces journées qui, selon lui, « mettent la lumière sur les métiers. »

Aux compétiteurs des Olympiades des métiers, le premier ministre leur réserve le message suivant : « Cette compétition ouverte donne ainsi l’opportunité de relever, promouvoir et valoriser le génie et talent qui est en chacun de vous. Ce concours n’est pas une finalité pour nos 90 premiers compétiteurs. C’est un stimulateur de passion. ».

