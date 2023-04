Dialogue politique : Les Forces vives se retirent des consultations avec les religieux

C’est une annonce qui consacre un nouvel échec dans la tentative de rapprochement entre les autorités de la Transition et les acteurs majeurs de la classe politique et de la société civile. Après environ deux mois de rencontres périodiques entre le premier ministre et les représentants des Forces vives de Guinée (FVG) sous l’égide des leaders religieux, les acteurs politiques et de la société civile en arrivent à la conclusion « qu’aucun résultat n’est obtenu et aucune perspective allant dans ce sens ne pointe à l’horizon ». Et imputant le blocage à l’absence de volonté politique de la part des autorités de la Transition, les Forces vives décident de se retirer donc de ces « consultations improductives ». Dans la foulée, elles annoncent la reprise imminente des « manifestations dans les rues et les places publiques ».

