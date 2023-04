Effet Mofa Sory ? Le colonel Doumbouya dissout le BSP

Difficile d’être affirmatif dessus. Mais il est impossible de ne pas voir un lien entre les réajustements soudains au sein de la grande muette et les dernières prédictions de Mofa Sory Douno, du nom de ce féticheur qui, il y a environ une semaine, rendait publique une vision selon laquelle la junte guinéenne péricliterait au bout de 28 jours au plus. La traque de l’intéressé et l’arrestation de ses proches dont ses épouses et ses disciplines auront déjà démontré que son présage ne laisse pas indifférent le pouvoir de Conakry. Et coïncidence ou pas, il y a comme du remue-ménage dans l’entourage du palais.

Agissant comme une prophétie auto-réalisatrice, les prédictions de Mofa Sory semble avoir eu pour effet d’instaurer ou de renforcer le climat de méfiance et de suspicion au sein du CNRD. C’est ainsi que le lundi 24 avril dernier, le colonel Mamadi Doumbouya rendait public un décret en vertu duquel il limogeait le colonel Ismaël Keïta, directeur du renseignement militaire à l’état-major général des armées, pour « faute lourde », avant de le remettre à la disposition du tribunal militaire. Une décision qui avait déjà provoqué moult commentaires, dans le sillage de la sortie du fameux féticheur de Doko (Siguiri).

Et ce jeudi 27 avril, dans la soirée, c’est tout le Bataillon de la sécurité présidentielle (BSP) que le président de la Transition dissout. Bien sûr, ces décisions peuvent obéir à des logiques n’ayant rien à voir avec un quelconque sombre oracle. Mais ce n’est pas l’avis de l’opinion publique. Surtout qu’au-delà de ces actes, des rumeurs persistantes font état de hauts responsables tombés en disgrâce depuis un certain. Bref, l’ambiance de ces derniers n’a rien de rassurant.

