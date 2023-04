Guinée : le ministre Mory Condé fait le point de l’exécution du chronogramme de la Transition, ce vendredi

Les doutes et autres suspicions sortent-ils les autorités guinéennes de leur mutisme ? Peut-être bien. En tout cas, après le compte-à-rebours publié par l’ambassade des Etats-Unis et les mises en garde sans équivoque de la secrétaire d’Etat française, contre un éventuel glissement du calendrier de la Transition, le ministre de l’Administration du territoire et de de la Décentralisation, annonce une rencontre ce vendredi pour faire le point de la mise en œuvre du chronogramme de la Transition. Un communiqué en ce sens a été relayé par la télévision nationale. Mory Condé lui-même l’a annoncé hier, en marge de la rencontre entre le premier ministre et les acteurs sociopolitiques qui avaient pris part, en novembre-décembre, au premier round du cadre de dialogue autour des trois facilitatrices.

S’il ne faut pas préjuger des annonces que pourraient faire les autorités à l’occasion de la rencontre annoncée dans un hôtel de la place, il faut néanmoins relever qu’aux yeux des Guinéens dans leur ensemble, on commence à accuser un certain retard dans la mise en œuvre du compromis dynamique avec la CEDEAO. En guise d’exemple, l’avant-projet de nouvelle constitution qui aurait être rendu disponible à la fin de ce mois d’avril, ne l’est toujours pas. Le recensement à vocation d’état civil (RAVEC), quant à lui, n’a jusqu’ici connu que son lancement officiel à Kindia. Or, il se dit que c’est de ce RAVEC-là qui est censé une année, que l’on sortira le fichier électoral.

Fodé Soumah