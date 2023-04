Mamou : Africa Global Logistics en Guinée offre des vivres à l’école ‘’Danouwely Kol-Kol Madeleine’’

Ce vendredi 28 avril 2023, Africa Global Logistics en Guinée, acteur majeur de la logistique intégrée et opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry, à travers Conakry Terminal, a fait un don de denrées alimentaires au Groupe Scolaire Danouwély Kol-Kol Madeleine de Mamou. Un centre qui accueille et vient en aide sur les plans alimentaire et éducatif, à 23 enfants de mendiants de la ville-carrefour.

La cérémonie de remise desdites denrées a mobilisé l’ensemble des personnalités administratives locales dont le gouverneur de la région administrative, le préfet, le président de la Délégation spéciale et le Directeur préfectoral de l’éducation (DPE) de Mamou. Y était également présente pour la circonstance, une forte délégation d’Africa Global Logistics en Guinée, conduite par Fabjanko KOKAN, Directeur régional d’AGL Guinée.

C’est d’ailleurs lui qui a procédé à la remise du don composé, entre autres, de sacs du riz, de bidons d’huile, des cartons de poissons et de poulets frais et une enveloppe symbolique pour l’achat des condiments. Le geste étant sous-tendu par le désir d’offrir à ces enfants des repas nutritifs et équilibrés.

« Ce don s’inscrit dans le cadre de la politique RSE d’Africa Global Logistics qui met au centre de ses préoccupations les personnes vulnérables. Nous sommes conscients que de nombreux élèves ont des difficultés à accéder aux trois repas quotidiens leur permettant de suivre une scolarité normale, c’est pourquoi nous avons décidé d’apporter cette modeste contribution pour donner aux enfants un repas équilibré et nutritif de façon journalière », soutient Fabjanko Kokan, à la suite du mot de bienvenue lu par le président de la Délégation spéciale de Mamou, Nouhou Djogo Bah. M. Kokan qui en profite pour dire en outre ce qu’il pense de l’éducation. « L’éducation est pour moi, l’une des essences les plus puissantes au monde. C’est avec l’éducation qu’on peut changer la Guinée, l’Afrique et le monde. Et pour cela, je vous encourage », déclare-t-il à l’endroit des promoteurs de l’école Danouwély Kol-Kol Madeleine.

Très marqué à la fois par le geste et par le domaine ciblé pour le don, le colonel Aly Badara Camara, gouverneur de la région administrative de Mamou, pour sa part, souligne : « Donner est une qualité et choisir aussi le secteur est aussi une qualité. Vous avez choisi le milieu qu’il faut encourager parce que l’avenir, c’est l’éducation. Nous vous disons merci, parce qu’aujourd’hui vous avez exprimé vos capacités, votre sens de responsabilité, le partenariat à nos collectivités, à nos structures ».

« Ce geste nous va droit au cœur. Nous ne pouvons que dire merci à Africa Global Logistics en Guinée pour son action citoyenne. Avec ce don, les enfants pourront manger à leur faim pendant 3 mois et suivre les cours de façon normale », répond, de son côté, Maurice Gbomou, Fondateur de l’école Danouwély Kol-Kol Madeleine.

Enfin, Michel Cordier dont l’ONG, Guinée Biotechnologies vient en appui à l’école Danouwély Kol-Kol Madeleine, exprime toute sa reconnaissance au donateur. « Nous assurons depuis pratiquement 2 ans maintenant des repas avec un partenaire qui s’est désisté ; donc, nous assurons seul actuellement ces repas. C’est trop lourd pour une petite ONG comme nous. Donc je suis très soulagé et très heureux pour nous et les enfants de recevoir ces denrées qui vont être fondamentales pour le suivi », déclare-t-il. Avant de conclure : « Pour avoir une tête bien pleine, il faut un ventre plein. Nous allons le plus loin possible, accompagner ces enfants et essayer de développer un lieu d’accueil. Nous allons tout faire pour les sortir de la rue et éviter qu’ils y retournent », promet-il.

Aliou Nasta