Kankan : une vieille se noie dans la rivière Djodon

Venue prendre part au barbotage de la rivière de Djodon, relevant de la commune urbaine de Kankan, sita Kamano, âgée de plus de 70 ans n’en est pas retournée. Son corps a été repêché tard dans la nuit d’hier.

Saa Dema Yombouno est fils ainé de la défunte. Hier, quand elle quittait la maison familiale, elle y a laissé feue Sita Kamano. « Quand je suis revenu avant midi, j’ai demandé après elle, les enfants m’ont dit qu’elle était au marché. C’est après ça qu’elle s’est rendue au lieu où se tenait un barbotage. Jusqu’à 20 heures, on ne l’a pas vue et c’est ainsi qu’on s’est mis à sa recherche. Arrivé sur le lieu, on a vu ses objets et c’est quelques minutes plus tard que son corps a été repêché, précisément aux alentours de 23 heures 20 minutes. C’est une vieille de plus de soixante-dix ans et mère de neuf enfants dont cinq vivants », explique le fils éploré.

Supervisant les recherches du corps de la victime, le chef du quartier Kankancoura Kouloumba Konaté a invité les populations à faire montre de prudence et surtout à arrêter les barbotages. « Là, c’est une vieille qui est partie ainsi. Cela veut dire que chacun doit faire attention et surtout arrêter de faire des barbotages prochainement », lance le chef de quartier.

Après constat établi la brigade de recherche, le corps de Sita Kamano a été remis à sa famille pour son enterrement prévu pour cet après-midi.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com