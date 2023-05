La PCG plaide pour une aire de stockage supplémentaire

A l’instar des autres travailleurs du pays, la délégation syndicale de la Pharmacie centrale de Guinée (PCG) a pris part à la cérémonie de célébration du 1er mai, hier lundi. L’occasion pour les travailleurs de mettre en exergue les problèmes auxquels le service est confronté. Problèmes au premier rang desquels, ils ont souligné celui touchant à l’aire de stockage qui n’est pas suffisante.

Globalement, note le responsable de la délégation syndicale la PCG, « la situation des travailleurs de la PCG se porte bien ». Parce que, explique-t-il : « la Pharmacie centrale est une structure humanitaire, sensible et aujourd’hui, on est en train d’évoluer dans les différentes agences. La PCG regorge six agences dont celle de la Guinée maritime, de Labé, Faranah, Boke , N’zérékoré et Kankan. Des agences qui sont des antennes de distribution des produits pour que la population soit ravitaillée en temps réel en produits » souligne Mamadi Sidibé.

Ceci étant, la PCG est tout de même confrontée à quelques problèmes. « Nous sommes confrontés à des difficultés d’espace de stockage des produits. Vu que toutes les structures qui n’étaient pas habilitées à vendre des produits et qui évoluaient sur le marché parallèle, ont été fermées, aujourd’hui, il revient à la PCG de rendre les produits disponibles au niveau de toutes les structures sanitaires du pays jusqu’au dernier kilomètre. Alors, cela fait aujourd’hui qu’on a un problème réel d’aire de stockage pour permettre de stabiliser le stock. On est aujourd’hui à une disponibilité de plus 90% de médicaments. Alors, ce qu’on peut demander au gouvernement, c’est de nous aider à trouver vraiment l’aire de stockage et les moyens logistiques nous permettant, en rendant les produits accessibles », plaide M. Sidibé.

Aminata Camara