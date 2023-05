Armée : bientôt la quatrième campagne de saut en parachute

La quatrième campagne de saut en parachute des forces armées guinéennes démarre la semaine prochaine. Elle s’inscrit dans le cadre de la coopération militaire Guinée-Maroc Maroc. A ce titre, une délégation des forces armées du Royaume du Maroc est arrivée ce mardi 2 mai 2023 à Conakry. L’annonce a été faite par le ministre de la Défense nationale via Facebook.

A bord d’un Hercule C130, 11 membres d’équipages, 28 moniteurs, des matériels de formation et d’entraînement sont arrivés du Maroc. La campagne de saut en parachute est présentée par le ministre Aboubacar Sidiki Camara comme, le « prolongement de la formation des soldats des unités spécialisées et d’intervention des forces armées guinéennes ». Sont concernées, à en croire le ministre, les unités du Groupement d’intervention des forces spéciales (GIFS), du Bataillon autonomes des troupes aéroportée (BATA), du Groupement des forces d’intervention rapide (GFIR) et de la Gendarmerie Nationale (GN). Devant se dérouler sur plusieurs phases, la formation en question sera sanctionnée par « la détection des plus méritants », assure le ministre.

Comme pour souligner le lien entre la Guinée et le Maroc dans le domaine de la formation militaire, le ministre a tenu à rappeler que « depuis 2018, plus de 1 000 soldats guinéens ont bénéficié des formations au compte de cette coopération militaire entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc ».

Fodé Soumah