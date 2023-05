Liberté de la presse : la ministre Aminata Kaba réagit au classement de la Guinée

Nous en parlions dans une de nos précédentes publications. Dans le traditionnel classement que publie RSF, à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, la Guinée s’est retrouvée avec une place de moins par rapport à l’année. 85ème cette année, alors qu’elle était classée 84ème en 2022. A l’occasion du passage de la ministre de l’Information et de la Communication dans la matinée de ce mercredi dans l’enceinte de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) de Kountia, elle a été interpellée sur ce classement de la Guinée. Et Aminata Kaba y a réagi en promettant que la Guinée se rattrapera dans les prochains classements.

La question était visiblement gênante pour la ministre de l’Information. Au point qu’aux yeux d’Aminata Kaba, ce n’est pas que la Guinée soit mal notée, ce sont plutôt d’autres pays qui ont peut-être mieux fait. « Chaque pays cherche à gagner des nouvelles places rassurantes. C’est sûr qu’il y’a eu des pays qui ont mieux fait que la Guinée cette année et nous aussi, nous allons tout faire pour regagner cette place et pour ne pas perdre d’autres », a-t-elle lâché. Sur les raisons pouvant expliquer la chute, quoique relative de la Guinée, elle met curieusement en avant le non-respect de la déontologie par certains journalistes. « On rencontre des gens qui se disent journalistes mais qui ne le sont point. Et pourtant, ils ont une grande audience et cela occasionne des répercussions négatives sur le professionnalisme des médias », a-t-elle indiqué.

Pour finir, la ministre promet de nouvelles dispositions devant aider à garantir la liberté d’expression. Elle annonce également la mise en place d’un réseau des professionnels.

El Mamadou Diari Baldé