AGL Guinée et Conakry Terminal célèbrent la Journée Internationale de la santé et de la sécurité au travail

AGL Guinée et Conakry Terminal, opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry et filiale d’AGL, ont mobilisé leurs collaborateurs le vendredi 28 avril dernier, à l’occasion de la Journée Internationale de la Santé et de la Sécurité au travail. Célébrée tous les ans, cette journée promeut la prévention des accidents et maladies professionnelles dans le monde entier. La santé et la sécurité sont au cœur de la stratégie de développement d’AGL et s’inscrivent dans sa politique HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement). AGL profite donc de cette journée pour revenir sur les fondamentaux de cette politique, via des programmes de sensibilisation et prévention des accidents et maladies au travail.

Pour l’édition de cette année dont le thème était « Un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droit fondamentaux au travail », AGL a lancé son « plan 0 accident » avec l’objectif de tendre vers une élimination progressive de tous les accidents liés à ses activités dans le monde.

En Guinée, ce plan ambitieux a été présenté à l’ensemble des collaborateurs, qui ont pu découvrir les enjeux de ce projet et la manière dont la participation de chaque individu, permettra d’atteindre les résultats souhaités. Ainsi, grâce aux exercices d’urgence, de premier secours, et des simulations d’évacuation d’incendie effectués pendant cette cérémonie, les collaborateurs ont pu mettre en pratique les enseignements reçus pendant les formations « santé et sécurité ».

« Nous mettons un point d’honneur à sensibiliser les collaborateurs afin d’éviter les risques, surtout dans nos activités qui peuvent être complexes. La santé et la sécurité sont des priorités absolues pour la conduite de nos opérations et nous sommes mobilisés pour offrir un environnement de travail sûr et sain à tous nos collaborateurs », souligne Emmanuel MASSON, DG Conakry Terminal.

A propos d’AGL Guinée et de Conakry Terminal

AGL Guinée, est un acteur majeur des solutions logistiques, de transport et de transit en Guinée. Conakry Terminal est l’opérateur principal du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry depuis 2011. Avec leurs 692 collaborateurs répartis entre les sites de Conakry et de Kamsar, AGL Guinée et Conakry Terminal contribuent au développement socioéconomique de la Guinée à travers ses activités, mais aussi via la formation de ses collaborateurs. Ces 2 entités mènent par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

Contact presse :

Fodé DIAOUNE – Responsable Communication & RSE – AGL

fode.diaoune@aglgroup.com – +224 621 08 92 22