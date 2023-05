CRIEF : va-t-on amener Amadou Damaro de force

Accusé de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption dans le secteur public et privé, l’ancien président de l’Assemblée nationale ne s’est pas présenté de nouveau ce jeudi 4 mai 2023 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Ce, malgré le mandat d’amener qui avait été décerné à son encontre au cours de la précédente audience. Interpellé par le juge, le procureur spécial, Aly Touré, a assuré que ledit mandat était en exécution. Faut-il en conclure qu’Amadou Damaro Camara sera trimballé de force vers la Cour ? Là est toute la question.

Dès l’entame de l’audience de ce jeudi, le juge a invité le procureur spécial près la CRIEF à s’expliquer sur la non-exécution, selon lui, du mandat d’amener qu’il a a livré la semaine dernière. En réponse, Aly Touré a indiqué que le mandat était en situation d’exécution. « Ce n’est pas normal qu’on perturbe votre audience avec cela. On est en pleine situation d’exécution de votre mandat, c’est pourquoi j’étais en communication avec non seulement des agents exécutants mais aussi le personnel de l’établissement hospitalo-sanitaire de Kipé (sino-guineen). Mais nous sommes dans la procédure d’exécution. C’est pourquoi je ne vais pas vous dire exactement où on en est maintenant. On était en train de me donner les paramètres à mi-parcours. Je crois que dans les dix minutes qui vont suivre, nous aurons exactement le résultat final d’exécution de votre mandat », a répondu Aly Touré.

L’audience est pour le moment suspendue…

On nous rapporte que l’équipe qui avait été dépêchée pour aller chercher l’ancien président de l’Assemblée nationale serait revenue sans ce dernier. Mais pour l’instant, tout le monde attend la reprise de l’audience et l’explication qui sera fournie.

Aliou Nasta