Manifs des 10 & 11 : Les Forces vives dévoilent les itinéraires

Les 10 et 11 mai 2023 consacreront le premier acte d’une série de trois manifestations planifiées par les Forces vives de Guinée (FVG), suite à leur retrait des pourparlers avec le PM, sous l’égide des leaders religieux. Et pour ce qui est de cette première série, les organisateurs viennent de rendre publics les itinéraires. On en apprend en tout premier lieu que pour ces deux premières journées, la manifestation aura lieu à l’intérieur de la ville de Conakry. D’abord, le mercredi 10 mai, le point de départ fixé est le rond-point de la Tannerie. Quant au lendemain 11 mai, les manifestants sont invités à se rassembler au rond-point de Cosa. Si dans le premier cas, le chemin emprunté est l’autoroute Fidel Castro, et que dans le second, c’est plutôt la route le Prince, toutes les deux manifestations ont pour point d’arrivée, l’esplanade du palais du peuple.

Ledjely.com