Semaine des métiers de l’information : Aminata Kaba dévoile les couleurs aux étudiants de l’ISIC

Accompagnée de son homologue de l’Enseignement supérieur, la ministre de l’Information et de la Communication était ce mercredi 3 mai l’hôte des Etudiants de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) de Kountia. Déplacement qu’Aminata Kaba a mis à profit pour dévoiler le contenu de la Semaine national des métiers de l’infomation et de la communicdation (SENAMIC) que le département organisé prochainement, en marge justement de la journée mondiale de la liberté de la presse.

Précisément, la SENAMIC aura lieu du 23 au 27 mai 2023, au palais du peuple. Au menu, à en croire la ministre, il y a le concours initié autour de la nouvelle chaine de télévision thématique dont la création est confiée au ministère. Il est attendu des participants au concours qu’ils proposent des contenus originaux, une charte graphique et même l’habillage de cette nouvelle chaine dédiée à l’éducation. « Nous avons lancé le concours depuis le 17 avril et il prend fin le 14 mai », a précisé la ministre de l’Information et de la Communication.

Outre ce concours, il est également prévu au titre de cette SENAMIC, des séances de renforcement des capacités à l’intention des professionnels de l’information et de la communication et des formations à destination des étudiants. Des formations portant notamment sur la communication à l’ère du numérique, le marketing digital et l’utilisation des outils de prise de vue. Des panels animés par des experts des sciences de l’information et de la communication sont également au menu de cette première édition de la SENAMIC, à en croire la ministre.

Et visiblement, l’exposé d’Aminata Kaba a été plutôt apprécié par les étudiants qui ont pris part à la conférence qu’elle a animée. C’est le cas de Mohamed Sall, de la licence 2 communication, qui a confié : « Nous accueillons cette initiative avec une joie immense. A l’issue de ces échanges, nous avons compris qu’on n’est pas seuls et qu’on ne le sera pas aussi. Et c’est une chance pour nous aujourd’hui de participer à ces activités. C’est une occasion pour nous de nous illustrer et de faire comprendre aux autres que nous existons pour la bonne cause ».

Après l’étape de l’ISIC, la délégation devait poursuivre son périple en direction notamment de l’Institut supérieur des arts Mory Kanté de Dubréka.

El Mamadou Diari Baldé