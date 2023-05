GSEF 2023 : Macky Sall plaide pour une transition énergétique juste et équitable

En marge de la 6ème édition du Forum mondial sur l’économie sociale et solidaire (Global Forum for Social and Solidarity Economy, GSEF), ce 4 mai 2023 au grand théâtre national de Dakar, Macky Sall, président du Sénégal est revenu sur l’impact majeur du réchauffement climatique sur les pays en voie de développement. Des pays en voie de développement qui en sont plus affectés que les pays industrialisés qui, pourtant ont plus de responsabilité dans ce dérèglement climatique. Pour compenser ces inégalités sociales, il réitère les revendications des chefs d’Etat africains à favoriser une transition énergétique juste et équitable. D’où le lien avec l’économie sociale et solidaire.

De la responsabilité des pays industrialisés dans le réchauffement climatique en Afrique

J’entends par là que si nous devons tous œuvrer à la réalisation du développement durable par des politiques économiques sobres en carbone, il est juste et équitable de faire la part des choses.

Les pays les moins pollueurs, qui subissent le plus les effets du réchauffement climatiques, et qui sont les plus en retard sur le processus d’industrialisation, ne peuvent pas porter les mêmes responsabilités que les pays industrialisés dont les schémas de production, depuis la révolution industrielle à la fin du 18ème siècle, ont progressivement plongé la planète dans l’état d’urgence climatique actuel.

Des revendications des pays en voie de développement

C’est tout le sens de la revendication des pays en développement pour une transition énergétique juste et équitable, leur permettant de disposer d’une énergie de base pour améliorer leur compétitivité économique et réaliser l’accès universel à l’électricité.

A titre d’exemple, je rappelle que plus de 600 millions d’Africains vivent encore sans électricité. C’est dire, mesdames et messieurs, que les problématiques que vous aborderez ici, aussi percutantes les unes que les autres, montrent qu’au-delà de l’économie solidaire et sociale, votre Forum pose des questions essentielles qui nous interpellent solidairement.

De la nécessité d’une coopération illimitée

Tous, ensemble, pays du Nord et du Sud, autorités étatiques et locales, secteur privé, leaders d’opinion et citoyens, nous devons rester mobilisés pour contribuer à la recherche de solutions concertées et efficaces.

J’espère que vos assises nous permettront de poser un jalon de plus dans ce sens, pour un monde meilleur, parce que plus juste et plus solidaire.

Hawa Bah, depuis Dakar