RTG : solidaires de Fana Soumah, les travailleurs maintiennent la pression contre Aminata Kaba

Les travailleurs de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG) ne décolèrent pas. A leurs yeux, la décision de la ministre Aminata Kaba suspendant le directeur général, Fana Soumah, et le rédacteur en chef, Adama Mohamed Keïta, ne passe toujours pas. Ils étaient en grand nombre ce vendredi 5 mai, dans les locaux du département de tutelle pour exiger de la ministre qu’elle revienne sur sa décision.

Dans l’enceinte du ministère de l’Information et de la Communication, le secrétaire général du syndicat du personnel de la RTG, Sâa Martin Fancinadouno, précisait plus tôt : « Nous partons rencontrer madame la ministre. Nous vous demandons de garder la sérénité, rester calme. Les édifices que vous voyez nous appartiennent, les engins qui sont là ne nous appartiennent pas ; alors, restons nous-mêmes. Nous ne sommes pas des enfants de la rue, nous sommes chez nous, nous sommes en famille ». Mais en ce qui concerne les revendications des travailleurs, il se veut clair et précis : « Nous venons rencontrer madame la ministre et nous n’avons pas de pourparlers aujourd’hui avec le cabinet. C’est madame qui nous reçoit. Et si nous sortons non satisfaits, nous vous le dirons »

Il indique dans la foulée qu’au premier point des exigences, il y a le retrait de l’arrêté de suspension ». « Deuxièmement, il y aura le dialogue. On verra qu’est-ce qu’il faut, n’allons pas trop vite en besoin.

Elle lève la suspension, nous venons vers vous pour voir quelle est la conduite à tenir pour la suite », expliquait-il aux autres travailleurs.

Et quand nous quittions les lieux, la délégation des travailleurs était allée rencontrer la ministre Aminata Kaba. Réussira-t-elle à obtenir que la suspension de Fana Soumah soit rapportée ? Attendons de voir

Fodé Soumah