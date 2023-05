Couronnement de Charles III: Conakry en connection avec Londres

Ce samedi 6 mai 2023, Charles III et Camilla ont été officiellement couronnés roi et reine. La cérémonie s’est déroulée dans l’Abbaye de Westminster, à Londres. Plus de 2.000 invités étaient présents pour assister à l’événement. En Guinée, à l’instar de la planète entière, l’événement a été suivi en direct sur écran géant dans un réceptif hôtelier de la place autour d’un cocktail à l’initiative de l’Ambassade du Royaume Uni en Guinée.

Plusieurs personnalités, notamment le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étrangers, des membres du Conseil national de la Transition, des ambassadeurs, des acteurs politiques et de la société civile…étaient là pour la circonstance.

Le diplomate britannique s’est réjoui tout d’abord du déplacement effectué par les autorités guinéennes en Grande-Bretagne. En effet, le premier ministre, Dr. Bernard Goumou, s’est spécialement rendu à Londres pour prendre part à la cérémonie. « Nous sommes ravis que la Guinée y soit représentée par M. le premier ministre Dr Bernard Goumou qui a été d’ailleurs l’invité du Roi Charles à Buckingham Palace hier après-midi », a souligné l’ambassadeur John Marshall.

L’engouement que le couronnement du successeur de la reine Elisabeth II a suscité de la part des autorités guinéennes, via le déplacement du chef du gouvernement à Londres et la mobilisation autour de la cérémonie organisée à Conakry, témoigne aux yeux de l’ambassadeur John Marshall de « l’amitié que vous avez à l’égard de mon pays et de mon roi. Je vous en suis profondément reconnaissant », a-t-il dit.

La cérémonie de couronnement proprement dite sera suivie, selon le diplomate britannique, de plusieurs autres activités symbolisant le caractère moderne et multiculturel du Royaume Uni. Le week-end du couronnement sera mis à profit par le roi Charles pour promouvoir ses passions. Des milliers de fêtes seront organisées dans les rues à travers tout le pays et au-delà, a fait remarquer le diplomate Britannique.

Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger a tenu tout d’abord à rendre un vibrant hommage à la reine Elisabeth II : « Le roi Charles III remplace une dame qui a connu le monde dans ses bienfaits, dans ses tourments et dans ces guerres et aussi dans la construction de la paix », a indiqué Dr. Morrisanda Kouyaté. Mais aux yeux du chef de la diplomatie guinéenne, Charles III aussi à ses atouts. « Contrairement à la reine, le roi Charles III a le privilège d’avoir eu le temps de sillonner le monde, de questionner le monde, de le voir dans toutes ses dimensions ; dans ses dimensions d’inégalités entre les peuples, de guerre et d’injustice. Il a donc un bagage suffisamment important, une expérience accrue qui lui permet d’aider d’abord son pays mais ensuite le monde à retrouver la paix, la justice et le développement », a-t-il ajouté.

Au nom du président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya, le ministre des Affaires étrangères a « félicité et encouragé » le roi Charles III et à travers lui, a tenu à dire au peuple britannique que la « Guinée sera toujours à côté de ce grand peuple. Et nous sommes convaincus qu’en retour, comme vous le prouvez depuis votre arrivée et depuis l’arrivée de notre nouvel ambassadeur au Royaume-Uni, ses relations montrent des signes qui se revigorent », a fait savoir Morrisanda Kouyaté.

La cérémonie a pris fin par la coupure d’un gâteau aux couleurs du drapeau du Royaume-Uni et la prière qui sied à la circonstance : « GOD SAVE THE KING » !

N’Famoussa Siby