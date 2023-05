Féguifoot : Un Collectif pour la défense du … CONOR !

La mise en place du Comité de normalisation (CONOR) n’aura pas permis de taire les dissensions autour du football guinéen. Tout au contraire, cet organe provisoire que préside Mme Sy Mariama Satina, cristallise les affrontements entre des camps décidément irréconciliables. Une division incarnée aujourd’hui par la guerre que se livrent le G47 et le Collectif pour la défense du football guinéen (CDFG).

Ainsi, plus tôt dans la journée de ce samedi 6 mai 2023 et à la suite de la seconde prolongation du mandat du Comité de normalisation par la Fifa, le Groupe des 47 (G47) avait rendu public une proposition de chronogramme dont le premier point est l’éviction de l’équipe actuelle du Conor et son remplacement par de « nouveaux membres avant le 20 mai 2023 ». Ce, parce qu’à en croire ce groupe composé de 47 des 65 membres statutaires de la Féguifoot, « après 17 mois, les membres actuels du CONOR n’ont pas réussi leur mission pourtant simple à notre avis ».

Mais en face, le CDFG ne l’entend pas de cette oreille-là. Pour cet autre camp, le Conor n’est qu’un bouc-émissaire. « Pourquoi donc ce « G47 » voudrait jeter l’anathème sur les membres du Conor, alors que la crise qui a amené le Conseil de la Fifa à décider de la mise en place de cet organe transitoire, est l’œuvre malveillante de certaines de ces mêmes structures qui revendiquent aujourd’hui le changement de ses membres », peut-on lire dans une déclaration du CDFG, également signée ce même samedi ? Insistant sur la nécessité des réformes permettant notamment de bannir « toute forme de corruption dans le football guinéen » et l’instauration d’un « encadrement plus rigoureux de son cadre légal (et) la gestion correcte des subventions », le Collectif « rejette catégoriquement cet appel lancé par le ‘’G47’’ qui ne permet pas à notre sport-roi de revenir à ses véritables acteurs et animateurs ».

Ci-dessous, l’intégralité de la déclaration du CDFG

