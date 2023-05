Guinée : fin de l’atelier régional sur le nouveau modèle de financement du partenariat mondial de l’éducation

Lancé le 3 mai dernier, l’atelier régional sur le déploiement du nouveau modèle de financement du partenariat mondial de l’éducation (GPE), a pris fin le vendredi dernier. La rencontre qui a réuni une soixantaine de participants venus de la République centrafricaine, du Mali et de la Guinée, ainsi que des représentants des partenaires techniques et financiers. Au cours des échanges, les participants ont débattu des réformes se rapportant au renforcement de la qualité de l’éducation, notamment les facteurs de son inclusivité sous le prisme du genre en particulier. Les travaux se sont achevés sur de pertinentes recommandations.

Au-delà des recommandations d’ordre général, le ministre centrafricain qui, à la tête d’une forte délégation de son pays, a pris part à l’atelier, en dresse un bilan fort positif. « Nous avons eu un double avantage, d’abord, participer activement à ce séminaire avec une délégation constituée de douze éléments. Par ailleurs, les échanges étaient très dynamiques et enrichissants, en ce sens que cela a permis de faire des recommandations qui vont améliorer le travail et surtout insister sur certains aspects qui ont été débattus », a confié Dr. Aboubacar Moukadas Nouré. Se voulant concret, le ministre de la RCA de souligner certains points saillants sur lesquels la rencontre a mis l’accent : la question enseignante, la prise en compte du genre, la mobilisation des ressources internes, l’appui extérieur, etc.

Un autre point et non des moindres qu’il retiendra de sa participation à cet atelier, c’est la visite qu’il a effectuée dans certaines écoles guinéennes, en marge de la rencontre. « En visitant ces écoles-là, nous avons profité de l’expérience du ministère à travers les réalisations qui vont servir notre système », assure-t-il.

Le ministre guinéen de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, lui aussi, dresse un bilan tout aussi positif des travaux. Pour cela, il se réfère à l’objectif qui était assigné à la rencontre. « L’objectifs de cet atelier était d’identifier des points prioritaires », rappelle tout d’abord Alpha Bacar Barry. Puis, se penchant sur les résultats obtenus, il poursuit : « Chacun des pays a identifié ces points et nous a présenté ici des résolutions très concrètes et que nous allons intégrer dans un document final très bientôt. Nous sommes très satisfaits des recommandations issues de cet atelier, mais aussi très satisfaits de la qualité des échanges et très satisfaits de la présence de nos homologues de la sous-région avec lesquels nous avons beaucoup échangé en termes d’expérience et de projet. »

Ayant apporté son appui technique et financier en vue de l’organisation de l’atelier, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), à travers son représentant-pays, promet de continuer à accompagner la dynamique. « Nous sommes au début d’une phase pilote où on a réuni trois pays qui ont les mêmes problèmes liés à l’éducation, pour proposer un modèle de financement. On va certainement ajouter des pays au fur à mesure. Etant présent dans ces pays, nous allons continuer à accompagner ce que les différents gouvernements décideront pour faire de l’éducation un cheval de bataille, l’avenir de demain pour que le pays lui-même soit prospère », assure Félix Ackebo.

« D’après les discours des ministres et des rapporteurs, tout le monde a dit d’une manière unanime que les objectifs ont été atteints…Donc, on est prêts à accompagner ces 3 pays pour réussir dans la réforme mais aussi à échanger entre eux parce que je crois que les participants ont vraiment apprécié aussi les échanges », souligne, pour sa part, Tahina Razafindramary, Directrice du GPE.

Aminata Camara