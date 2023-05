Leadership : OSH-Guinée œuvre pour le renforcement des capacités des personnes handicapées

Ce samedi 6 mai 2023, l’Organisation de Secours aux Handicapés de Guinée (OSH-Guinée) a organisé un atelier de renforcement des capacités à l’intention des membres d’organisations pour personnes handicapées. Un atelier organisé à Conakry et qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet ‘’Services de santé sexuelle et reproductive et inclusive pour les femmes handicapées’’. Une trentaine de personnes venues de 10 organisations de personnes handicapées en étaient participantes.

Curieusement, le handicap n’agit pas que les déficiences qui le caractérisent. Son effet négatif provient davantage de la faible estime de soi et du fatalisme qu’il induit souvent de la part de ceux et celles qui en sont victimes. D’où, à en croire N’Faly Camara, facilitateur de cet atelier, la pertinence de la thématique sur le leadership. « Il y a parmi eux qui ont de bonnes réflexions, de bons projets, ils ont juste besoin d’être appuyé. La formation est axée sur çà ». Le handicap étant souvent associé à une incapacité irréversible, à une limitation absolue, le formateur estime qu’un renforcement de capacités destiné notamment à combattre ce type de préjugés est une nécessité absolue. « Ils ont besoin de renforcement de capacités et d’être appuyés comme nous. Surtout en matière de gouvernance, ensuite comment devenir un bon leader. Pour qu’après ici, ils soient capables de faire des plaidoyers et les présenter à des bailleurs pour qu’ils soient accompagnés et financés », précise N’faly Camara.

Expliquant pour sa part, l’origine de l’atelier, Abdoul Gadirou Barry, coordinateur du projet, explique que l’initiative résulte du constat que si beaucoup de personnes handicapées ont des ONG et des associations, il se révèle néanmoins qu’il leur manque les compétences requises pour planifier et exécuter les activités. « Comme OSH-Guinée ne peut pas tout faire, l’État non plus, d’ailleurs. Donc, il faut renforcer ces organisations », a-t-il indiqué.

Plus loin, il dévoile les critères de choix des participants : « Nous avons bien sûr choisi les organisations des personnes handicapées. Sur les 30 participants, on a 10 organisations de personnes handicapées (OPH). En tant qu’OSH-Guinée, on ne peut pas faire tout seul. Donc, on à juger nécessaire d’impliquer toutes les organisations qui sont actives en ce moment sur le terrain pour renforcer leurs capacités afin qu’elles puissent aider les autres aussi à mener bien leurs activités ».

Et il en attend un effet bénéfique multiplicateur. « Nous espérons que ce renforcement de capacités va déboucher sur l’amélioration de la gestion des organisations. Et en retour, à leur tour, ces organisations vont pouvoir former d’autres qui n’ont pas eu la chance de bénéficier de cette formation. Ensuite, toutes vont améliorer leurs interventions auprès des partenaires », a dit espérer Abdoul Gadirou Barry.

Prenant part à l’atelier, Kadiatou Touré salue tout d’abord l’initiative qu’elle trouve bien pertinente. « Nous espérons qu’à la fin de cet atelier, nous puissions être de bon leaders pour pouvoir faire une bonne gouvernance », a-t-elle prié.

Mariama Ciré Diallo