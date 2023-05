Transport aérien : le parking automatisé de l’aéroport AST désormais opérationnel

L’aéroport international Ahmed Sékou Touré se modernise progressivement. Après le lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation, le parking de l’aéroport passe à l’automatisation. A cet effet, la grille tarifaire du stationnement a été revue à la hausse. C’est le ministre des transports qui a procédé au lancement des opérations en compagnie du directeur général de la SOGEAC.

Interrogé, Alhousseiny Ousmane Kallo, directeur des projets et systèmes d’information a donné les raisons du projet d’automatisation du parking de l’aéroport : « l’initiative de ce projet d’automatisation de l’aéroport est le résultat de trois éléments principaux, à savoir : la vétusté de nos installations. Nous sommes dans un aéroport qui obéit à des normes. Si les infrastructures ne sont pas à jour, c’est l’aéroport qui risque d’être fermé… La deuxième réalité, c’est que nous sommes à l’aéroport, on a l’obligation d’accroître les revenus extra aéronautiques et le troisième élément, c’est la sécurité des installations. Après ce lancement, ce que nous recherchons c’est la facilité et le confort de nos passagers. Que les gens acceptent d’utiliser la plateforme »

Par rapport au coût du stationnement, il estime que les nouveaux tarifs demeurent plutôt abordables : « Chaque heure, vous payez 10 000 GNF ; à partir de 3 heures, vous payez 5000 GNF. Il y a même des tarifs qui permettent que jusqu’à 8 heures, vous payez 30.000 GNF »

Désormais, trois modes d’accès s’offrent aux usagers. Il s’agit d’un ticket d’accès, un abonnement par carte et par vignette. Pour le ticket d’entrée, il suffit de se positionner en face du distributeur, qui génère le ticket avec vos informations. En ce qui concerne la carte d’abonnement, il faudra scanner celle-ci sur la borne d’entrée et le système va générer les informations pour votre accès. Quant à la vignette, elle doit être collée sur le pare-brise de sa voiture, ensuite une antenne UHF détecte la vignette qui rend l’accès possible.

Francis Kouassi, directeur du groupe Homintec Engineering Services, de son côté relève : « Il y a un niveau de sûreté manifeste dans le déploiement qui a été réalisé permettant ainsi à la Guinée de contrôler le flux. Le volet sécurité a été pour nous l’épine dorsale du projet »

Très satisfait de cette autre étape dans la processus de de modernisation de l’Aéroport International Ahmed Sékou Touré, le ministre des Transports, Félix Lamah a félicité toute la direction de la SOGEAC : « nous sommes capables de faire bien et mieux ce que nous voyons ailleurs. On est capable d’en faire aussi dans notre pays. Aujourd’hui c’est un exemple concret que nous sommes capables d’avoir des infrastructures automatisées dans notre pays. Aujourd’hui, tous les usagers de l’aéroport peuvent accéder au parking de façon informatisée et surtout sécurisée. »

Précisant que le parking a pour vocation de permet aux gens de pouvoir voyager tout et non de passer la journée, le ministre Lamah insiste sur l’importance de l’informatisation de la gestion du parking. « Informatiser cet endroit est vraiment un acte qui contribue à la modernisation de nos infrastructures aéroportuaires et qui marque un tournant décisif dans le cadre du projet de modernisation de l’Aéroport International Ahmed Sékou Touré. J’en appelle à l’ensemble des populations guinéennes et à tous ceux qui voyagent à partir de l’aéroport international de très vite s’abonner à ce parking automatisé qui va contribuer grandement à la gestion de la mobilité au sein de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré. Donc, je félicite encore une fois l’ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce projet… Cela participe à la vision du colonel Mamadi Doumbouya de faire en sorte que la Guinée dispose d’infrastructures modernes qui facilitent la mobilité des personnes et de leurs biens. La SOGEAC vient de donner un bel exemple… », a souligné le ministre des Transports.

Fodé Soumah