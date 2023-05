Affaire RTG : les acteurs de la crise convoqués à la primature

Les travailleurs de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG) l’avaient bien martelé. La pause du week-end n’était qu’un répit. Eh bien, ce lundi, ils reprennent la lutte devant, promettent-ils, contraindre la ministre de l’Information et de la Communication, à rapporter son arrêté suspendant le Directeur de la boite, Fana Soumah, et le rédacteur en chef, Adama Mohamed Keïta. Et prenant visiblement la question au sérieux, le premier ministre, nous rapporte-t-on, a convoqué tout le monde pour une séance d’explication.

Plutôt déterminés, les travailleurs de la RTG étaient réunis ce lundi Ce lundi 8 mai dans les locaux de la RTG Boulbinet. C’est là que le secrétaire général du syndicat du personnel a révélé la rencontre à la primature. S’adressant à ses camarades, il les invite tout d’abord à observer la discipline. « Nous vous prions de rester ici. Pas de mobilisation dans la cour. Nous restons ici dans une grande sérénité, pas d’agression, pas d’injures », conseille-t-il. Il annonce ensuite la rencontre autour du premier ministre : « La situation a certes évolué, tous les acteurs sont conviés à la primature tout à l’heure. Tout le monde est là-bas et on n’attend que nous. Nous ne pouvons pas aller là-bas sans vous informer ».

Dans l’optique de cette rencontre, il demande à être clair et concis : « Surtout, ne soyons pas évasif dans nos propos. Nous n’avons que deux revendications : la levée de la suspension de nos camarades et l’ouverture d’un cadre de dialogue. Ce cadre de dialogue va nous permettre de discuter calmement de nos problèmes comme le cas du logo et des stagiaires. »

Fodé Soumah