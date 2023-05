Crise à la RTG : après la primature, le syndicat demande aux travailleurs de reprendre service

On le disait hier. Une réunion s’est tenue ce lundi 8 mai 2023 à la Primature autour du bras de fer entre, d’une part, la ministre de l’Information et de la Communication et de l’autre, le directeur général de la RTG et le rédacteur en Chef de la Télévision nationale. Étaient réunis autour du Premier ministre, Dr Bernard Goumou, le ministre de la Fonction publique, Julien Yombouno, les deux responsables de la RTG suspendus, Fana Soumah et Adama Mohamed Keita, ainsi que le syndicat des travailleurs de la télévision nationale.

Au sortir de la rencontre, Sâa Martin Fancinandouno, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la RTG s’est adressé laconiquement en ces termes aux travailleurs de la RTG : « Le premier ministre, à travers son ministre de la Fonction publique, nous demande de reprendre le travail. De lui faire confiance. Donc, nous allons calmement reprendre le travail ».

Aux dires du syndicaliste, il y a une commission de veille et d’alerte qui a été mise en place pour veiller à la satisfaction des revendications des travailleurs. « Nous pouvons accorder ce crédit de confiance à monsieur le premier ministre en personne », a-t-il ajouté.

Une demande que les travailleurs ne comptent pas accepter. En tout cas, pas avant la satisfaction de certains points de revendication. Notamment celles liées à l’engagement des stagiaires à la fonction publique.

Aliou Nasta