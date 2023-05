Procès du 28 sept : une victime charge Paul Mansa Guilavogui

Le procès des présumés auteurs et commanditaires du massacre du 28 septembre 2009 se poursuit au tribunal de première instance de Dixinn, délocalisé à la cour d’appel de Conakry. Ce mardi 9 mai 2023, c’était au tour de Abdoulaye Diallo, un autre témoin qui a comparu à la barre. Et il a porté des graves accusations contre feu le commandant Bégré et le sergent Paul Mansa Guilavogui, l’un des accusés dans cette affaire.

Au cours de sa déposition, Abdoulaye Diallo a raconté la torture qu’il aurait subie au camp Koundara. A l’en croire, les bérets rouges les frappaient à l’aide de caoutchoucs et leur versaient de l’eau chaude dessus « Ils nous demandaient de nous bagarrer entre nous. Ils nous insultaient. Ils nous empêchaient de dormir. Ils nous bastonnaient en nous disant qu’ils vont nous tuer. On était très nombreux. Il n’y avait pas de femmes parmi nous. Ils nous exposaient sous le soleil pour nous verser de l’eau chaude. J’étais au camp du lundi jusqu’au samedi matin, mais les trois premiers jours, on n’a pas eu de nourriture », a raconté M. Diallo.

Abdoulaye Diallo dit avoir reconnu deux militaires durant les 6 jours qu’il a passés au camp. Il s’agit du commandant Bégré et du sergent Paul Mansa Guilavogui. Si le premier a été tué, le second, lui, est dans le box des accusés. « Paul Mansa Guilavogui faisait partie des gens qui nous frappaient. Il faisait aussi partie des gens qui nous versaient de l’eau chaude. Il venait aussi nous réveiller la nuit en nous torturant. Il y avait des bérets rouges qui nous trouvaient à l’étag,e en menaçant de nous défenestrer », a conclu cette victime.

Aliou Nasta