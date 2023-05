Urgent : le général Sadiba Koulibaly évincé de l’Etat-major de l’armée

Ainsi donc, au-delà des efforts de communication visant à convaincre du contraire, les rumeurs de brouille entre le colonel Mamadi Doumbouya et le général Sadiba Koulibaly, étaient bien réelles. C’est en tout cas l’explication que l’on peut donner au décret diffusé ce soir à la télévision nationale, annonçant le départ du désormais en-chef d’état major des armées.

De fait, Sadiba Koulibaly hérite du ministère de l’Habitat, de la Ville et de l’Aménagement du territoire. Et c’est le titulaire de ce poste, Bangoura Ibrahima Sory, opportunément élevé hier au grade de général qui remplace le général Koulibaly à l’Etat-major des armées. Un jeu de chaises musicales en somme.

Mais il y’en a déjà qui prédisent que le ministère de l’Habitat ne sera qu’une étape transitoire pour le général Sadiba. L’objectif étant de l’éloigner le plus possible du pouvoir, car il n’inspire plus aucune confiance à ceux qui sont les principaux décideurs.

Ledjely.com