CNSS : Julien Yombouno dénombre près de 77 000 assurés sociaux

Conformément au programme adopté en mars dernier le Conseil national de la transition (CNT), ce mercredi 10 mai, c’est autour du ministre du Travail et de la Fonction publique, de goûter à la séance questions-réponses de l’organe législatif de la Transition. Et au nombre des toutes premières questions auxquelles le ministre a répondu, on a celles qui ont trait au répertoire des entreprises installées en Guinée et des assurés sociaux qui en résultent.

« On a un répertoire en cours de finalisation. Quand on est arrivé, il y avait beaucoup de choses qu’on devrait mettre en place pour produire ses résultats communicables. Aujourd’hui, en attendant la finalisation du répertoire, nous sommes à près de 1.550 entreprises et le nombre d’assurés sociaux est de 76.926. Pendant que le nombre de pensionnés est de 1 million 699. Les cotisations moyennes mensuelles s’élèvent à 24 milliards GNF », a répondu le ministre