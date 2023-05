Siguiri : partis à la pêche de grenouille, deux citoyens froidement fusillés

C’est aux environs de 22 heures que les victimes sont arrivées au service des urgences de l’hôpital préfectoral de Siguiri. Joseph Soumaoro et Cécé Moriba Goumou s’étaient rendus dans une ancienne mine artisanale à Balato, une commune rurale de Siguiri, en quête de grenouilles. Mais un vigile leur a tiré dessus. Vigile qui est lui-même aux arrêts désormais.

Ce n’était une première pour les deux victimes, nous dit-on. Mais hier et alors qu’ils ne s’y attendaient guère, les deux compagnons, plutôt âgés, ont croisé cette mésaventure Joint au téléphone, docteur Abdoulaye Bassiriou Condé, médecin d’appui aux urgences médico-chirugicales de l’hôpital préfectoral de Siguiri donne les explications : « Les deux ne vont à la recherche de l’or mais plutôt de grenouilles géantes et du poisson. Depuis longtemps, ils ont un arrangement avec le gardien. Arrangement en vertu duquel ils se rendaient régulièrement dans le coin. Et jusqu’ici, tout se passait bien. Mais hier nuit, ils sont tombés sur ce gardien qui les a fait arrêter. Ils lui ont rappelé encore le motif de leur présence sur place, mais il n’a pas voulu comprendre. Et c’est ainsi qu’il a tiré sur eux ».

Le premier, âgé de 47 ans, marié et père de 5 enfants, est enseignant à Balato. Quant au second, il a 30 ans. Maçon de profession, il est également marié et père de deux enfants. Chez tous les deux, le medecin a diagnostiqué une « plaie traumatique corporelle par arme à feu« .

Aux dernières nouvelles, le mis en cause est actuellement détenu dans les locaux du commissariat central de Siguiri où il sera auditionné pour connaître les vraies raisons de la fusillade.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com