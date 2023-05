N’zérékoré : à coups de tracts, des appels au « départ du CNRD »

A l’intérieur du pays, N’zérékoré est l’une des villes qui répondent le plus à l’appel à manifester des Forces vives de Guinée. Déjà, hier, au premier jour de la série de manifestations, il y a eu une petite mobilisation dans la capitale de la région sud du pays. Et ce jeudi, très tôt, les citoyens de la ville ont constaté des notes éparpillées çà et là, sur lesquelles on pouvait lire, « Il faut le départ du CNRD ». Pour l’instant, on ne sait pas trop qui se cache derrière ces manœuvres.

Dans la journée du 10 mai, aux environs de 5h du matin, au quartier Dorota, des jeunes surchauffés avaient érigé des barricades sur certaines artères de la ville avant de brûler les pneus. Pour que la situation ne déborde pas, les autorités qui étaient surprises de ce comportement, ont déployé les forces de l’ordre à tous les grands ronds-points de la ville.

Il faut dire qu’à N’zérékoré, cette méthode de manifester n’est pas nouvelle. En effet, lors des manifestations contre le troisième mandat sous l’ère Alpha Condé, pour éviter d’être traqués par le pouvoir, les responsables du FNDC, déversaient dans les rues des bouts de papiers sur lesquels étaient écrits des propos hostiles au régime.

Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com