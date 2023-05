Guinée Télécom : Ousmane Gaoual annonce un test grand public

Le processus d’opérationnalisation deGuinée Télécom, l’opérateur téléphonique bâti sur les ruines de la défunte Sotelgui, suit son cours. Cela a commencé par le centre-ville de Kaloum où le réseau est déjà opérationnel. Mais les jours prochains, pour tester la fiabilité de son réseau, le gouvernement procédera à la distribution de 10 000 cartes SIM aux citoyens. L’annonce a été faite ce jeudi 11 mai par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, porte-parole du gouvernement lors du compte-rendu du conseil des ministres.

« J’ai présenté au conseil la nouvelle carte Sim 4 G de Guinée Télécom dont on vient de commencer le test grand public. Dès aujourd’hui, on a réservé le numéro personnalisé au Président de la transition qui a reçu sa carte Sim. On va distribuer à peu près 10 000 cartes SIM pour permettre aux Guinéens de tester le réseau qui est déjà opérationnel à Kaloum », a déclaré Ousmane Gaoual.

Mais pour ce qui est de l’exploitation commerciale, le ministre des Télécoms a annoncé que deux options sont sur la table : la première, ce serait que l’Etat s’en charge. La seconde, ce serait que cela soit laissé à un partenaire privé. Et c’est au président de la Transition de trancher. « On a demandé au président de la transition d’arbitrer sur les mécanismes qu’on va faire pour mettre sur le marché les solutions de Guinée Télécom. Est-ce que c’est le gouvernement qui va vendre les cartes SIM ou bien on va renforcer le partenariat avec une entreprise privée qui va prendre en charge le développement de cette activité… », a indiqué le ministre.

Fodé Soumah