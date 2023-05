Ousmane Gaoual aux FVG : « Quand vous faites des conneries, vous les assumez … »

Face à la crise politique qui se traduit avec les manifestations du mercredi et d’hier jeudi, le gouvernement est comme dans l’embarras. Les autorités ne savent pas sur quel pied danser. Faut-il user d’un langage doux et maintenir la dynamique de la main tendue ? Ou bien, devrait-on davantage tenir un discours martial et privilégier la logique de l’affrontement ? A suivre le discours du porte-parole du gouvernement, à l’issue du conseil des ministres d’hier, on a l’impression que les autorités font appel à toutes les deux options. La tentation de brandir les muscles étant manifestement très forte.

Ousmane Gaoual et toutes les autorités ont certainement conscience que la situation qui prévaut nécessite qu’on ait de la retenue. C’est pourquoi dans un premier temps, il réaffirme le dialogue comme voie de résolution de la crise. « La président et le premier ministre ont déploré toutes ces victimes et les destructions qui sont arrivées. Ils ont souhaité que les acteurs politiques retrouvent la sérénité pour faire en sorte que le dialogue puisse être le moyen de règlement de nos contradictions. Monsieur le premier ministre a réaffirmé sa détermination à poursuivre les échanges avec les acteurs politiques pour trouver une issue », indique-t-il, dans son briefing de ce jeudi.

Mais il ne résiste pas à la tentation d’envoyer quelques piques à anciens camarades des Forces vives de Guinée, qu’il appelle à assumer leur part dans les violences et les victimes qu’elles ont entrainées. « Aujourd’hui, ce qu’il y a à déplorer, ce sont les victimes. Et aussi demander aux acteurs des forces vives qui ont appelé à cette manifestation d’assumer leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas appeler à des violences et vous vous arrêtez simplement sur les conséquences de cette violence-là », souligne-t-il tout d’abord.

Poursuivant sur ce registre, il flétrit la banalisation des victimes et ce qu’il assimile à de l’incohérence de la part de ceux qui ont appelé aux manifestations. « Il y a le drame de voir qu’on contribue chacun à sa manière à faire en sorte que les victimes soient juste des chiffres. Ce sont des êtres humains, ils ont des familles endeuillées aujourd’hui. Et ceux qui sont derrière ces appels à manifester, qui d’entre eux était dans la rue pour manifester ou même devant sa maison ? Aujourd’hui, ils sont passés à autre chose. Ça ne les intéresse pas. Ils ne demandent même pas justice pour les victimes. Ce qui les intéresse, c’est d’agrandir les statistiques ».

Et finalement, le ton vire carrément à l’injure, sur fond de menaces : « Quand vous faites des conneries, vous les assumez jusqu’au bout. Quand il y a des drames, les responsabilités seront situées et chacun devra assumer ».

Fodé Soumah