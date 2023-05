Siguiri : on s’entretue à propos dans deux conflits domaniaux

Les conflits domaniaux refont surface de plus belle à Siguiri. Cela étant illustré par les cas enregistrés hier des localités relevant de la ville aurifère, avec un cas de mort et une quarantaine de blessés dont certains atteints par balle.

Le premier conflit a opposé les localités Yorola et Bida, relevant toutes deux de la commune urbaine de Doko. Les habitants se sont affrontés à propos de quelques portions de terre situées à leur frontière. A en croire le médecin d’appui aux urgences médico-chirurgicales de l’hôpital préfectoral de Siguiri, on a déploré 7 morts « Le diagnostic a révélé que trois d’entre eux ont reçu des balles. Actuellement, ils sont tous en soins intensifs dans notre service », confie le médecin.

Et c’est alors que les autorités, alertées, s’apprêtaient à aller sur place qu’un second conflit a éclaté, entre deux autres localités de la commune rurale de Doko. Cette fois, il s’agissait de Bendougou et de Naboun. Et le bilan est autrement plus dramatique. « Nous sommes en train encore de dénombrer les blessés. Mais d’ores et déjà, du côté du district de Bendougou, il y a eu un mort et 13 blessés et de l’autre côté, on a compté 21 cas de blessés », explique un témoin joint au téléphone.

Là aussi, le problème est né d’un différend autour d’une portion de terre où on a récemment découvert de l’or dont l’exploitation devait commencer hier. Il se trouve que chacun des localités réclame la riche portion.

Selon notre témoin, c’est à la tombée de la nuit que les autorités sont arrivées sur le site de ce second conflit. Du coup, leurs conclusions demeurent attendues.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com