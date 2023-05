Energie : FAP-GAZ réceptionne un second bateau avec une importante quantité de gaz

Cette fois, c’est un butanier d’une capacité de 800.000 TM qui a accosté au port autonome de Conakry le week-end. L’opération de dépotage qui se déroule sous la supervision du Fonds d’appui pour la promotion du gaz (FAP-GAZ) depuis le dimanche, a continué ce mardi 16 mai 2023, en présence du ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures.

La réception de ce nouveau bateau s’inscrit, selon Aly Seydouba Soumah, en droite ligne avec le contrat de performance signé entre le ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures et la primature. L’opération qui en est à sa deuxième, permettra de dépoter 800 000 tonnes métriques de gaz butane. D’ailleurs, le ministre en profite pour noter qu’au-delà de l’importation du gaz, les autorités ont de plus grandes ambitions en matière d’énergie. « Nous avons prévu cette année non seulement de faire la promotion du gaz, mais également de construire un complexe gazier », annonce Aly Seydouba Soumah.

Par ailleurs, le ministre salue la progression dont fait montre le Fonds d’appui à la promotion des gaz (FAP-GAZ). « Si la première opération a été supervisée par des experts étrangers, cette fois-ci c’est une opération 100 % FAP-GAZ. C’est l’entreprise elle-même qui a procédé au dépotage. Cela signifie qu’elle est en train de gagner en expérience », se réjouit le ministre

Le gaz, une alternative au charbon de bois

Parallèlement à ces efforts visant à rendre disponibles le gaz en quantité sur le marché guinéen, le Fonds d’appui à la promotion des gaz travaille à la sensibilisation des citoyens sur l’utilisation du gaz butane notamment dans la cuisine. Cette campagne va se poursuivre, promet le ministre : « On ne va pas s’arrêter, ça va continuer. Nous espérons que cela permettra aux citoyens d’abandonner l’utilisation du charbon de bois pour le plus grand bonheur de la population et de notre environnement »

Un engagement qu’appuie et renforce le directeur du Fonds d’appui à la promotion des gaz.

Kaman Sadji Diallo qui en profite également pour annoncer que le dépotage prend fin ce mercredi 17 mai 2023.

Aliou Bah