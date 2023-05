Mandat présidentiel : Ousmane Doré propose 6 ans

Plusieurs personnalités politiques et coalitions de partis politiques étaient face aux conseillers nationaux de la transition ce mardi 16 mai 2023 lors de la plénière à l’hémicycle consacrée au débat d’orientation constitutionnelle pour la rédaction d’un avant-projet de nouvelle constitution en Guinée.

A la tribune du CNT, Dr. Ousmane Doré, le président de la Coalition pour le Progrès et la Démocratie (CPD), a tout d’abord estimé que la constitution guinéenne à venir devra préserver les principes de la souveraineté nationale, la séparation des pouvoirs…

Dans la même lancée, l’ancien ministre de l’Economie du gouvernement de consensus s’est intéressé également au système démocratique que devra prendre en compte la nouvelle constitution mais aussi le type de régime politique. « On a eu à faire à une démocratie chaotique. Il faut œuvrer pour une démocratie apaisée et participative avec le dialogue politique, constitutionnel et souverain et en rejetant toutes les formes d’immobilisme et de passage en force », dit-il. Avant d’ajouter que cette constitution doit engendrer pour la Guinée une « démocratie ouverte, viable et vivante avec des espaces de dialogue sociale et politique ».

Parlant de partis politiques, Ousmane Doré a dit souhaiter que dans la nouvelle constitution les partis politiques guinéens soient regroupés par obédience politique en 3 trois grands ensembles. « Libéraux, Progressistes et Centristes », dit-il.

S’agissant du régime politique que doit adopter la Guinée, Ousmane Doré invite à « adoucir le pouvoir du président. Éviter que ça soit un pouvoir qui repose sur un pouvoir discrétionnaire très exorbitant ». Il privilégie de ce fait le renforcement de « l’indépendance des institutions », a-t-il soutenu.

Pour le mandat politique, Ousmane Doré propose un mandat présidentiel de 6 ans renouvelable une fois avec une CENI technique.

N’Famoussa Siby