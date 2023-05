Nouvelle constitution : « (Elle) doit travers le temps et résister à la tentation », exige Dr. Bernard Goumou

Le débat d’orientation constitutionnelle a été officiellement lancé ce lundi 15 mai 2023 à l’hémicycle du palais du peuple, en présence des honorables conseillers. La cérémonie a été présidée par le premier ministre, Dr Bernard Goumou qui avait à ses côtés le secrétaire général de l’union internationale parlementaire, Martin Chinkon.

Dans son discours de circonstance, le chef du gouvernement a fixé les caractéristiques que la nouvelle constitution devra revêtir. « La future constitution doit répondre aux aspirations du peuple, traverser le temps et résister aux tentations des hommes. Elle doit aussi avoir la capacité de s’adapter à son environnement, embrasser les grands principes universels, tout en préservant notre identité propre. Bref, elle doit demeurer forte… », a laissé entendre Dr. Bernard Goumou

Il souhaite que la prochaine loi fondamentale « garantisse notre unité nationale dans notre diversité qui constitue un rempart à toute tentative de division à des fins personnelles et égoïstes ; et prévoie des sanctions à l’encontre des acteurs et auteurs de tout manquement ». Le chef du gouvernement voudrait également que la nouvelle constitution garantisse les « droits fondamentaux relatifs à l’instruction, à la santé, à l’habitat, à la sécurité alimentaire pour tous les citoyens guinéens, et particulièrement pour les femmes et les personnes vulnérables… ».

A rappeler que pendant deux semaines, il sera question pour les coalitions politiques, les organisations de la société civile, les associations de presse, les organisations syndicales et patronales, les conseillers nationaux, de participer au processus d’élaboration de la nouvelle constitution, via leurs contributions respectives.

Fodé Soumah