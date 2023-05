AGL Guinée fait don de denrées alimentaires à Guinée Education Biotechnologie de Mamou

Le vendredi 28 avril 2023, AGL Guinée, acteur majeur de la logistique intégrée et opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry à travers Conakry Terminal, a fait don de denrées alimentaires au Groupe Scolaire Danouwély Kol-kol Madeleine de Mamou qui accueille et vient en aide sur le plan alimentaire aux enfants des mendiants de cette ville. Cette action sociétale s’inscrit dans le cadre du partenariat entre AGL Guinée et Guinée Education Biotechnologie qui vise à renforcer l’excellence dans l’éducation guinéenne par la participation à la construction d’une école.

Depuis 2021, AGL Guinée, à travers Conakry Terminal accompagne Guinée Education Biotechnologie de Mamou dans la réalisation de ses projets en Guinée. Cet accompagnement a permis à l’ONG d’avoir une école sur son propre terrain afin de pouvoir offrir de la chance à beaucoup plus d’enfants en situation précaire pour étudier dans les conditions normales.

En présence du Gouverneur de la Région administrative de Mamou, du Préfet, du président de la délégation spéciale et des autorités préfectorales de l’éducation de Mamou, Fabjanko KOKAN, Directeur Régional d’AGL Guinée a procédé à la remise de ce don composé de sacs du riz, de bidons d’huile, des cartons de poissons et poulets frais et une enveloppe pour l’achat des condiments.

« Ce don s’inscrit dans la politique RSE d’AGL qui met au centre de ses préoccupations les personnes vulnérables. Nous sommes conscients que de nombreux élèves ont des difficultés à accéder aux trois repas quotidiens leur permettant de suivre une scolarité normale, c’est pourquoi nous avons décidé d’apporter cette modeste contribution pour donner aux enfants un repas équilibré et nutritif de façon journalière », exprime Fabjanko KOKAN.

« Ce geste nous va droit au cœur. Nous ne pouvons que dire merci à AGL Guinée pour son action citoyenne. Avec ce don, les enfants pourront manger à leur faim pendant 3 mois et suivre les cours de façon normale », dira Michel CORDIER, Fondateur de de Guinée Education Biotechnologie de Mamou.

A propos d’AGL Guinée

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques et maritimes, de transport et de transit en Guinée. Depuis 2011, AGL Guinée, à travers Conakry Terminal, est l’opérateur exclusif du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry avec près de 700 collaborateurs répartis entre ses filiales. Avec son agence à Kamsar, AGL Guinée accompagne le développement des projets miniers de la Guinée dans la région de Boké. AGL Guinée contribuent au développement socioéconomique de la Guinée à travers ses activités et aussi via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.