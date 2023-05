Siguiri : une tentative de meurtre sur un conducteur de taxi-moto

C’est dans la journée d’hier mardi 16 mai que l’acte s’est produit dans la commune urbaine de Siguiri. Un jeune conducteur de taxi-moto âgé de 27 ans a été blessé dans le quartier Sebekoro par des inconnus. Conduit d’urgence à l’hôpital préfectoral de Siguiri, il a été pris en charge à temps. Et, nous dit-on, le pire a été évité de justesse.

Sales temps pour la préfecture de Siguiri. Après un mort et une quarantaine de blessés résultant de conflits domaniaux dont des localités relevant de la ville ont été le théâtre le week-end dernier, c’est un autre jeune homme qui vient de frôler la mort, cette fois-ci au centre-ville même. Ousmane Sagno s’en est miraculeusement sorti après qu’un bandit a tenté de l’égorger. Le malfrat comptait entendait l’assassiner avant de s’emparer de sa moto et d’autres biens qu’il avait sur lui. « Sur le terrain, les témoins ont rapporté que le jeune a pris un client qui portait une bavette. C’est donc difficile de l’identifier. C’est en tout ce dernier qui l’a ainsi amené à sebekoro, dans un endroit isolé avant de le blesser grièvement en tentant de l’égorger. Il a ensuite pris la moto, le téléphone et la recette journalière du conducteur. La victime a fait semblant d’être décédée et c’est pourquoi le bandit a fui », explique Abdoulaye Bassiriou Condé, en service aux urgences de l’hôpital préfectoral de Siguiri.

Le médecin assure tout de même que la victime pourrait s’en sortir : « le blessé a été admis au bloc opératoire pour être pris en charge. Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal. Actuellement sa vie est hors de danger ».

Et c’est quand il se sera suffisamment rétabli qu’il pourra lui-même donner davantage d’informations relatives notamment aux circonstances de l’attaque et même sur sa personne. En effet, au-delà de son identité, on ne sait pas en effet s’il est marié ou pas.

Michel Yaradouno