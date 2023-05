Kankan : d’importantes quantités du jus ‘’24h Energy’’ incinérées par les autorités

La lutte contre les boissons impropres à la consommation se poursuit dans la ville de Kankan. Hier matin, l’antenne locale de l’Office national du contrôle qualité (ONCQ) et l’inspection régionale du commerce et des PME ont procédé à l’incinération d’une quantité importante du jus 24h Energy. Cela s’est fait en outre en présence des autorités locales et judiciaires.

Lancée à la suite d’un contrôle effectué par plusieurs laboratoires, la campagne visant à sortir du marché le lot du jus ‘’24h Energy’’ se poursuit. C’est ainsi qu’hier 17 mai, ce sont 1500 cartons du jus de cette marque qui ont été incinérés par les agents du département du commerce. Idrissa Condé, inspecteur régional du commerce décline l’objectif de cette incinération : « Nous faisons ce travail pour protéger les populations contre les atteintes de santé liées à la consommation des produits. Le gouvernement a mis les moyens à la disposition du service et nous continuerons sur cet élan pour le bien des consommateurs ».

C’est devant le procureur de la république près le tribunal de première instance de Kankan que cette incinération a eu lieu. Une présence que Daouda Diomandé explique : « notre présence s’inscrit dans le cadre de la supervision de cette opération. Vous savez que c’est suite à une ordonnance de la CRIEF que l’incinération a été ordonnée. Je suis là afin de m’assurer l’incinération a été faite pour ensuite faire le compte rendu à la hiérarchie ».

Présent également sur les lieux, le contrôleur général de police et préfet de Kankan, Kandia Mara, a mis en garde ceux qui s’en prennent aux agents impliqués dans le processus de saisie et d’incinération des produits inadaptés à la consommation. « Pendant que nous sommes en train d’incinérer ces jus, certains se permettent de nous coller tous les noms et même nous injurier. Désormais, on prendra les mesures requises. Les forces de sécurité seront mises à contribution pour mieux faire ce travail », avertit-il.

Depuis le lancement de la campagne contre les lots incriminés de cette marque, on en est à la deuxième incinération à Kankan.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com