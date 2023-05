Appel d’offres : Unicef Guinée sollicite des offres pour l’assurance de ses bureaux et véhicules

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) en Guinée Lance une demande de proposition pour : pour le service d’assurance des véhicules et bureaux de l’UNICEF. Le but est de sélectionner un ou plusieurs prestataires de services pour le service d’assurance des véhicules et bureaux de l’UNICEF dans chacune des 4 localités où l’UNICEF a des bureaux en République de Guinée :

Lot 1 : Conakry y compris le Magasin Unicef de Tombo

Lot 2: Kankan

Lot 3: N’zérékoré

Lot 4 : Labé

Lieu et Adresse exacte où les offres doivent être déposées:

Les propositions, sous enveloppes fermées, seront envoyées à l’adresse suivante:

Les offres seront déposées sous pli fermé et cacheté à la réception du bureau de l’UNICEF, Corniche Coleah, Conakry et porteront la mention : « UNICEF –LRPS-GUI-2023-9182664 « Accord à Long Terme (LTA) pour le service d’assurance des véhicules et bureaux de l’UNICEF »

La date limite de réception des offres est fixée au Mardi 06 Juin 2023 à 15 heures 00.

Pour plus de détails sur les offres, cliquer sur le lien ci-dessous :

LRPS-GUI-2023-9182664-LTA SERVICE ASSURANCE signed