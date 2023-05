Autonomisation des femmes : le projet SWEDD-Guinée au secours des groupements féminins des régions de Kankan, Faranah et Labé

Ce jeudi 19 mai 2023, la mairie de Matam a servi de cadrer à la cérémonie de remise officielle des plateformes multifonctionnelles destinées aux groupements féminins des régions de Kankan, Faranah et Labé. Une action qui s’inscrit dans le cadre de la réalisation du projet SWEDD-Guinée, en faveur de l’autonomisation des femmes dans les régions concernées.

Symboliquement, la remise a été faite par Rose Pola Pricemou, ministre du Plan et de la Coopération internationale, à son homologue de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, Aïcha Nanette Conté. Au total, cette dernière a reçu 153 plateformes multifonctionnelles.

On entend par plateforme, dans ce cas précis, un ensemble d’équipements de transformation agro-alimentaire dont vont bénéficier les groupements féminins recensés dans les régions couvertes par le projet SWEDD. Ces équipements au nombre de 1200 sont composés de divers articles dont des moulins à farine, des vanneuses à céréales, des décortiqueuses de riz et de fonio, des décortiqueuses de néré, des machines de presse à huile, etc. Ils seront distribués dans 153 communes rurales relevant des 14 préfectures de ces 3 régions couvertes.

« L’objectif est de réduire la pénibilité du travail des femmes, dans les tâches domestiques, de répondre à la nécessité d’élargir les possibilités d’emploi, des activités rémunératrices de revenu pour les femmes mais aussi d’assurer la sécurité alimentaire », a précisé le coordinateur national du projet, Mamadou Safayou Bah.

Après les mots de remerciement et de reconnaissance à l’endroit des partenaires techniques et financiers du projet SWEDD Guinée, Rose Pola Pricemou, a tenu à faire remarquer, qu’en amont de la remise de la cérémonie de remise de ces plateformes, « il y a eu l’identification de plus 300 groupements féminins et des sites d’implantation de ces plateformes multifonctionnelles dans les différentes zones ciblées ».

Pour la ministre en charge de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, le geste de SWEDD s’inscrit dans les priorités assignées à son département, notamment dans le volet autonomisation des femmes. Et dit-elle, « l’opérationnalisation de ces plateformes contribuera à l’atteinte des objectifs visés ». S’adressant ensuite aux groupements féminins bénéficiaires, Aicha Nanette Conté les exhortes à une « utilisation judicieuse et rationnelle » des équipements mis à leur disposition. En tout état de cause, prévient-elle, l’utilisation de ces plateformes « fera l’objet d’un suivi régulier », de la part de son département.

La répartition des équipements se fera en fonction des caractéristiques géo-agronomiques. « Les équipements sont adaptés d’une région à une autre. Ils sont commandés en tenant compte des activités spécifiques des femmes de chaque région. Par exemple, celles de la Moyenne Guinée ont plus besoin des machines décortiqueuses de fonio. La machine de presse à huile intéresse beaucoup plus celles de la haute Guinée », détaille Mamadou Safayou Bah.

La prochaine étape du projet est l’installation des hangars qui doivent abriter les équipements déjà répertoriés, en vue du démarrage des activités.

Pour rappel, ce projet d’autonomisation des femmes et le dividende démographique au sahel (SWEDD) est une initiative conjointe de la banque mondiale et de neuf (9) pays du Sahel dont la Guinée. Le pays a bénéficié de 60 millions de dollars dont 20 millions en crédits et 40 millions de subvention.

El Mamadou Diari Baldé