Éducation : Guillaume Hawing annonce des « mesures draconiennes » pour les classes intermédiaires

En marge de sa conférence presse-bilan des examens de ce mercredi 19 juillet, le ministre Guillaume Hawing a annoncé de nouvelles mesures qu’il entend faire appliquer dans les classes intermédiaires. Des mesures destinées à restaurer une certaine rigueur.

Le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation s’est avant tout réjoui des résultats enregistrés cette année et promet de tout mettre en œuvre pour éviter les fuites de sujets lors des examens. « Je me réjouis des résultats parce qu’il y a eu une nette amélioration par rapport à l’année dernière. Mais je ne me réjouis pas, parce que mon objectif, ce n’est pas 30%, ce n’est pas 40%, c’est plus de 50% et nous osons espérer qu’avec les mêmes dispositifs, nous allons pouvoir améliorer les résultats de l’année prochaine. Cette année, nous avons parlé des codes QR, ça a crié partout, mais nous sommes restés imperturbables et vous avez vu les résultats. Tant que le CNRD sera au pouvoir, il n’y aura pas de fuite de sujets… », promet-il.

A partir de la prochaine année, de nouvelles dispositions seront appliquées aux élèves des classes intermédiaires. Il s’agira notamment pour le ministre d’essayer de mieux maîtriser le mouvement des élèves. « Des dispositions draconiennes sont en gestation pour les classes intermédiaires. Un élève qui n’a pas la moyenne dans une classe, qui prend ses dossiers, s’en va s’inscrire ailleurs, nous trouverons une solution pour ça. Il faut que le département maîtrise les mouvements des élèves et éviter qu’il y ait un taux élevé d’échec. Et tous les bulletins de notes pour les classes intermédiaires, seront uniques désormais … Après les résultats de l’année dernière qui nous ont déçus, mais qui reflétaient le vrai visage de l’école guinéenne, nous avons commencé la formation des formateurs. Ainsi, nous avons formé plus de 14 000 enseignants ».

A en croire Guillaume Hawing, ces formations vont continuer pendant ces vacances et elles toucheront tous les enseignants du pays.

Fodé Soumah