Atelier : les rapports et interaction entre assurance qualité externe et interne en débat à Conakry

En vue de renforcer les capacités des hauts experts des agences d’assurance qualité et des responsables des universités, le Réseau africain de la francophonie des agences nationales d’assurance qualité (RAFANAQ), en partenariat avec l’Agence nationale d’assurance qualité de la Guinée (ANAQ) et le Réseau africain d’assurance qualité ( AfriQUAN), organise depuis hier, dans la capitale guinéenne, un atelier de formation portant sur le thème : « les liens entre l’Assurance Qualité externe (AQE) et l’Assurance Qualité interne (AQI) pour favoriser le développement efficace des systèmes nationaux d’assurance qualité en Afrique ».

La cérémonie de lancement, organisée dans un complexe hôtelier de Conakry a connu la présence de plusieurs responsables d’agences d’assurance qualité de plusieurs pays ainsi que la ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Innovation et de la Recherche scientifique.

Prévu pour trois jours, la rencontre permettra aux participants, entre autres, de s’imprégner de l’historique du développement de l’assurance qualité en Afrique et de partager les tendances des développements récents en matière d’assurance qualité. Selon le président RAFANAQ, l’atelier a surtout pour vocation de susciter des débats dans le sens d’un renforcement des capacités d’autres responsables d’assurance qualité en Afrique sur le lien entre l’assurance qualité externe et interne. « L’objectif spécifique est d’échanger avec les participants sur la nécessité d’harmoniser les standards en matière d’assurance qualité. Le deuxième, c’est le renforcement des capacités sur tout ce qui est une bonne pratique en assurance qualité à travers le monde mais qu’il faut adapter évidemment à notre contexte africain. Nous en profitons aussi pour travailler sur des secteurs spécifiques de l’assurance qualité notamment la formation à distance », a expliqué Pr Lamine Guèye, par ailleurs, secrétaire exécutif de l’ANAQ-SUP (Sénégal).

Plusieurs hauts experts en assurance qualité venant de plusieurs pays dont le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burundi, la Mauritanie etc… prennent part à la formation. Un rendez-vous dont la finalité, selon la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, est d’aider à relever plusieurs défis auxquels l’enseignement supérieur africain est confronté. Notamment le chômage massif des diplômés, la massification de la population estudiantine, le vieillissement du personnel enseignant de qualité. « Je vous exhorte à l’assiduité, au courage et à l’engagement pour bien assimiler les connaissances issues de cette formation de haut niveau afin de les appliquer au quotidien et dans nos pays respectifs », a demandé Diaka Sidibé aux participants.

L’atelier revêt surtout une grande importance pour les cadres de l’Agence nationale d’assurance qualité de Guinée. Selon Pr Kabinet Oularé, secrétaire exécutif de l’ANAQ-Guinée, il permet ainsi aux cadres guinéens d’avoir des échanges mutuellement bénéfiques avec leurs homologues d’autres pays. C’est donc l’occasion de « faire le point de nos pratiques et de nous faire l’introspection. Autrement dit, nous allons voir si nos pratiques sont conformes à celles des autres. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie ? C’est toujours utile de savoir ce que les autres font et de s’en inspirer. Donc, ça nous permet de qualifier davantage notre système, de nous outiller pour mieux aider nos établissements à aller vers la qualité »,

Aliou Nasta