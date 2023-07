Des ajustements annoncés dans le budget du procès du 28 septembre

La première allocation budgétaire dédiée à la tenue du procès du 28 septembre ayant été épuisée, le comité de pilotage s’apprête à voter une deuxième tranche. Tranche qui devrait être adoptée demain vendredi. Mais d’ores et déjà, en marge de la réunion que le comité a eue hier mercredi à Conakry, le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright a levé un coin du voile sur certains aménagements envisagés dans ce budget, pour notamment tenir compte des revendications des avocats de la défense.

D’une part, les ressources attendues des partenaires n’arrivent toujours pas. De l’autre, le procès pourrait prendre plus de temps que prévu et conséquemment pourrait nécessiter davantage de ressources. Autant de facteurs qui semblent incliner les autorités à opérer de nouveaux choix. « J’ai informé tous les cadres que nous avons une mission étatique. Il faudrait que dans le cadre de la rationalisation des ressources de l’Etat, nous renoncions à un certain nombre de droits. C’est pourquoi il a été décidé de supprimer les primes du comité de pilotage qui vont être réaffectées au niveau de l’alimentation du compte d’indemnisation des victimes », a annoncé le ministre de la Justice.

Une autre ligne que l’on se propose de revoir, c’est l’acquisition du matériel informatique. « Dans la nomenclature budgétaire, la rubrique acquisition de matériels informatiques et autres, il faut que tout soit orienté vers deux objectifs que sont, entre autres, assurer la prise en compte de la demande des avocats », préconise aussi Charles Wright.

L’expérience des 10 premiers mois du procès aidant, les autorités réalisent donc la nécessité d’une plus grande discipline et d’un certain réalisme dans l’élaboration et l’exécution du budget de ce procès. D’autant que le procès pourrait prendre plus de temps que ce qui était prévu. C’est en tout cas une perspective que n’exclut pas le ministre. « Nous avons vu que ce procès risque de continuer jusqu’à deux ans, parce qu’il y a un volet qui est pendant devant les cabinets d’instruction sous réserve de décisions de justice que prendront ces magistrats de manière indépendante », a prédit Charles Wright.

Aminata Camara