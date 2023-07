Justice : Charles Wright annonce son « pardon » aux magistrats sous sanction

Le ministre de la Justice et des Droits de l’homme a saisi une occasion. Celle de la cérémonie de présentation des prix de ’’Meilleur Ministre de la justice, de mérite et de l’excellence de Nov’Afrique et d’International Padel’’ qui lui ont été décernés au Maroc. Mais c’est une autre occasion qui le pousse à lever la suspension des magistrats, cadres de son département, gardes pénitentiaires ou encore autres auxiliaires de justice qu’il avait sanctionnés pour diverses raisons. Cette seconde occasion, c’est l’anniversaire de sa nomination à la tête du ministère de la Justice. C’est donc un cadeau d’anniversaire qu’il décide d’offrir.

Alphonse Charles Wright, plutôt heureux, annonce : « Au nom d’une renaissance, toutes les fautes des magistrats, des gardes pénitentiaires seront levées à partir de demain. Au nom de la nouvelle renaissance, pour que chacun puisse apprendre de ses erreurs, se remettre en cause et savoir que c’est l’institution qui est la plus la forte. Que cela soit perçu comme un renouveau. Ce n’est pas une faiblesse, mais une maturité professionnelle. Quand on est modèle africain, il faut être modèle de pardon. Ce moment de pardon chez moi doit commencer afin d’accepter la faute des autres ».

Poussant la logique du pardon jusqu’au bout, il précise même : « Abdoulaye Israël Kpoghomou, je lui pardonne. Je prends le cas de [Mohamed] Diawara, je leur pardonne tous. Sur ce, je pardonne tout le monde. Je ne peux que remercier le peuple de Guinée et demander à chacun de croire en la justice ».

Aminata Camara