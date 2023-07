Evaluation du Gouvernement : Tout sur l’examen rigoureux qui attend les ministres !

On ne sait pas encore ce qu’il peut en sortir. Mais visiblement, le président de la Transition tient à l’évaluation des membres du gouvernement. Au point qu’en conseil des ministres, ce jeudi 20 juillet, le premier ministre a obtenu de lui l’annulation des prochains conseil interministériel et conseil des ministres. La priorité devant être donnée à cette évaluation dont on dit qu’elle serait le prélude à un remaniement gouvernemental ‘’irréversible’’.

Entre autres sujets, le premier ministre, selon le porte-parole du gouvernement, a abordé « l’évaluation du gouvernement ». Et à celle-ci, on veut conférer un tel sérieux que pour les besoins de la cause, on décide de « l’annulation du conseil interministériel du mardi prochain et du conseil des ministres de jeudi prochain qui n’auront pas lieu, en raison de la période d’évaluation des membres du gouvernement qui va rythmer toute la semaine prochaine », a déclaré Ousmane Gaoual Diallo.

Bref, c’est donc du lourd qui se prépare dans le cadre de cette évaluation annoncée. D’autant qu’un membre du gouvernement, qui applaudit curieusement le dispositif envisagé, nous en a livré certains aspects. Il s’agirait en effet d’une évaluation à mi-parcours résultant de la signature, le 3 janvier 2023, de contrats de performance entre le chef du gouvernement et les différents ministres. « L’évaluation comporte 11 critères et les notes sont plafonnées à 100 », nous rapporte-t-on. De la part des ministres, il y a eu un exercice d’auto-évaluation en mai dernier et en octobre, devrait avoir une autre évaluation de la mise en œuvre des recommandations devant sanctionner l’exercice de ce mois de juillet. En prélude à l’évaluation, les membres du gouvernement ont déjà soumis un certain nombre de documents (Plan d’action opérationnel, tableau de suivi des indicateurs de performance, etc.) via une plateforme numérique à laquelle toutes les parties prenantes ont accès. Les appréciations qui sanctionneront l’évaluation de chaque ministre vont de « Excellent » à « Faible », en passant notamment par « Passable ».

Le ‘’baccalauréat’’ des ministres, consécutif à la démarche de la Gestion axée sur les résultats (GAR), se déroulera du lundi 24 au lundi 31 juillet 2023, inclusivement. Selon le programme établi, chaque jour, quatre ministres viendront exposer leurs résultats (20 min), avant de se prêter aux questions des évaluateurs (40 min). Au sujet de ces évaluateurs, les ministres ne les découvriront que dans la salle d’évaluation. Ce pour éviter, nous dit-on, des connivences ou autres ententes préalables. On sait néanmoins que chaque groupe d’évaluateurs sera composé notamment d’un représentant de la société civile, un autre de la présidence de la République, du conseiller sectoriel à la primature et de personnes ressources.

La presse elle aussi sera associée à la démarche, dans la mesure où chaque jour, un groupe mixte d’organes (TV, radio et presse en ligne) sera accrédité pour recueillir les réactions et impressions des ministres et des évaluateurs à la sortie d’une évaluation ou en fin de journée.

A la fin du processus, les résultats, assortis des observations et des recommandations conséquentes, seront transmis au présidnet de la République, à qui il reviendra de décider ce qu’il en fera.

