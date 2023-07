Culture : l’artiste Le Choco sort son single « M’mölisötöfé »

A quelques heures de la sortie de son single intitulé « M’mölisötöfé », l’artiste en herbe Louis Sall alias Le Choco et sa structure managériale étaient face à la presse dans l’après-midi de ce vendredi 21 juillet, pour à la fois présenter l’artiste et partager ses projets et ambitions.

Un peu plus tard dans la soirée d’hier, le single ‘’M’mölisötöfé’’ a été rendu disponible sur les plateformes de téléchargement dont You Tube. ‘’M’mölisötöfé’’ qui pourrait signifier : « ce n’est pas possible de me remplacer à l’identique ».

Avec ce dernier single, l’artiste totalise quatre chansons publiées sur les plateformes. Le contenu de ‘’ M’mölisötöfé’’ lui aurait été inspiré par une histoire vraie subie par un ami.

« La musique est ma passion et mon ambition est d’être un grand artiste en Guinée. Je ne serais pas là pour me comparer aux autres artiste, mais je veux être comme Azaya , Sidiki Diabaté et Mousto Camara qui est d’ailleurs mon idole », a indiqué Louis Sall alias ‘’Le Choco’’.

« On a beaucoup de projets futurs et nous avons mis des structures en place pour travailler sur l’image de l’artiste afin de lui conférer plus de visibilité pour que d’ici le mois d’octobre, on commence à nous contacter dans les évènements même si on n’a pas d’album. Nous avons des collaborateurs au-delà du pays et nous avons pensé faire des featurings avec d’autres artistes internationaux », complète son manager, Elmazo Diaby.

A en croire sa structure managériale, l’artiste Louis Sall est représenté dans plusieurs pays africains et européens. Pour arriver au sommet, Louis Sall se dit à l’écoute et est prêt à être structuré et bien encadré. C’est, selon son manager, sa différence principale avec ses pairs artistes : la discipline et le sens de l’écoute.

Aminata Camara