Feguifoot : les membres statutaires adoptent les nouveaux Statuts et le Code électoral

Eu égard à la médiation conduite il y a quelques semaines par le premier ministre et qui avait fini par accouché une solution à la crise entre le CONOR et les membres statutaires, ce n’est pas une surprise en soi. Mais cela a le mérite d’être désormais effectif. Au nombre de 65, les membres statutaires de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) ont adopté ce samedi 22 juillet à l’unanimité les statuts révisés et le code électoral de l’instance dirigeante du football en Guinée, à l’occasion d’une Assemblée générale extraordinaire organisée dans un réceptif hôtelier de la place.

C’est un acte qui ouvre désormais la voie à l’élection d’une nouvelle équipe dirigeante de la Fédé. Ce qui pourrait s’apparenter à la fin de la crise au sein de l’instance dirigeante du football guinéen. C’est avec une joie non dissimulée que la présidente du Comité de normalisation (CONOR), organe transitoire, a accueilli l’adoption de ces textes. « C’est une joie immense et sincère qui nous anime. Les mots qui sortent de ma bouche sont des mots sincères. Vous avez accepté ces statuts qui vont mettre sur les rails le football guinéen et le développement de ce sport tant chéri par tant de Guinéens. Vous êtes les moteurs du développement du football guinéen », a adressé dame Mariama Sy aux membres statutaires.

Et il est vrai que la fin de la crise pourrait être une bonne nouvelle pour le football guinéen dans son ensemble. En effet, une fois qu’on sortira de la période de transition, avec la mise en place d’un exécutif dont les membres sont légitimes et légaux, le pays sera de nouveau « éligible au programme de développement FORWAD de la FIFA », a rappelé Mme Sy Mariama Satina. Et poursuivant, elle rappelle que ledit programme aidera à « construire des infrastructures, à organiser des compétitions, à renforcer les capacités des acteurs, à soutenir les équipes nationales et à recevoir des subventions ».

La patronne du CONOR dont le mandat s’achemine irrémédiablement vers son terme en a profité pour définitivement enterrer la hache de guerre avec les membres statutaires. « Je présente mes excuses à tous les clubs qui se sont sentis offensés par notre attitude, pensant que le CONOR voulait faire des choses qu’il ne fallait pas », a-t-elle imploré. Avant d’ajouter à l’intention de ces mêmes membres : « Soyez fiers du travail que nous avons fait avec vous ».

N’Famoussa Siby