Guinée : un statut particulier conféré aux institutions d’enseignement supérieur

Les conseillers nationaux CNT ont adopté à l’unanimité, le projet de loi portant statut particulier des Institutions d’Enseignement Supérieur, de Recherche Scientifique, des Centres de Documentation et d’Information. C’était à la faveur d’une plénière tenue ce vendredi 21 juillet 2023 au palais du peuple, siège du CNT, le parlement de la Transition. La session s’est déroulée en présence de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et quelques cadres de son département.

Selon le rapporteur de la Commission de la Santé, Éducation, Affaires sociales et Culturelles saisie au fond, ce projet de loi vise à promouvoir et renforcer la coopération interinstitutionnelle dans l’enseignement supérieur, respecter, soutenir et protéger l’autonomie et la diversité des institutions et des systèmes d’enseignement supérieur. « Il est donc nécessaire de doter ces institutions d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d’information d’un statut particulier correspondant à leurs spécificités et leur permettant d’accomplir leurs missions avec efficacité et efficience », a soutenu Sékou Doré.

Au nombre des avantages découlant de l’adoption de ce statut particulier, on peut noter :

Harmoniser des approches et procédures avec celles des cadres globaux de la sous-région, du continent africain et de l’international ;

Faciliter la réalisation de l’ensemble de leurs activités des institutions d’enseignement supérieur ;

Mettre en place tous les organes nécessaires à leur fonctionnement et ;

Mobiliser les ressources nécessaires.

La loi ainsi adoptée est sous-tendue par les objectifs suivants :

Promouvoir et renforcer la coopération interinstitutionnelle dans l’enseignement supérieur ;

Respecter, soutenir et protéger l’autonomie et la diversité des institutions et des systèmes d’enseignement supérieur ;

Favoriser une utilisation optimale des ressources, afin de contribuer à l’épanouissement technologique, économique et culturel de nos institutions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Au terme des débats en inter-commission, les conseillers nationaux ont recommandé entres autres de :

Faire un plaidoyer pour une augmentation de la ligne budgétaire dédiée aux voyages d’études, à la participation aux colloques, séminaires et conférences, ainsi qu’à l’édition des revues et journaux scientifiques ;

Renforcer les capacités des enseignants ;

Subventionner les études de Master et Doctorat ;

Organiser des séances d’information dans les institutions d’enseignement supérieur pour une meilleure appropriation de la loi.

N’Famoussa Siby