Kouroussa : : l’ONG Santé Intégrée lance le projet de Renforcement du Système de Santé

L’ONG Santé Intégrée a procédé le jeudi dernier au lancement officiel du programme à la maison des jeunes de Kouroussa. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase pilote des activités de Renforcement du Système de Santé à Base Communautaire (RSS-BC) dans le district sanitaire de Kouroussa. La cérémonie a regroupé organisations internationales, des cadres de l’Inspection régionale de la santé de Kankan et des cadres préfectoraux de la santé, des leaders communautaires, etc.

Selon les initiateurs, la démarche vise à porter un plaidoyer fort auprès de toutes les parties prenantes du projet de Renforcement du Système de Santé à Base Communautaire (RSS-BC) dans le district sanitaire de Kouroussa pour une meilleure appropriation du programme. Mais aussi de mobiliser tous les acteurs impliqués, informer les parties prenantes sur les grandes orientations du projet, témoigner de l’engagement des acteurs, accompagner le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) dans le but d’atteindre la couverture sanitaire universelle, favoriser l’adoption et la diffusion des approches innovantes, et en fin promouvoir les méthodes de gestion et d’organisation favorisant cette adoption.

Dans sa prise de parole, Jennifer Schechter, Directrice exécutive de l’ONG Santé Intégrée est revenue sur l’essentiel du projet : « Aujourd’hui, nous sommes rassemblés pour le lancement du Programme pilote de renforcement du Système de santé à base communautaire. Ce programme est basé sur une approche que Santé Intégrée a implémenté au Togo depuis 2015, qui a démontré une réduction de taux de mortalité infantile de 30% au cours des cinq ans. Le programme pilote de cette approche sera mis en place, ici en Guinée, grâce au financement de GAVI et de Santé Intégrée, pour une période de trois ans. Le Programme de Renforcement du Système de Santé à Base Communautaire a quatre composantes. Ces quatre piliers, mis en place ensemble dans un paquet intégré ne transforme pas seulement l’accès, mais améliore la qualité des soins de santé primaires. … »

Aux dires de Dr Aboubacar Nassagbè Diakité, directeur pays de l’ONG Santé Intégrée, ce projet pilote va toucher cinq sous-préfectures de Kouroussa. « Nous sommes une ONG internationale américaine. Lorsqu’on a voulu nous installer en Guinée, nous avons commencé par faire une étude situationnelle du système de santé à base communautaire. Donc, sur la base des leçons apprises, le Ministère de la Santé a donné son accord pour que nous intervenions en Guinée. Et lorsque nous avons reçu la lettre du ministre de la Santé afin d’intervenir à Kouroussa, nous avons fait une seconde analyse situationnelle pour mieux ressortir les indicateurs et les déterminants de santé. À la suite de cette analyse, nous avons compris que l’accès aux soins de santé primaire est difficile, surtout derrière le fleuve, c’est-à-dire dans les communes rurales de Cancereya, Douakô, Banfélé, Babila, et Kiniéro. A cet effet, nous avons décidé de démarrer la phase pilote de ce projet dans ces zones », a-t-il fait savoir

En président la cérémonie, le gouverneur de Kankan, le Colonel Moussa Condé a invité les populations de Kouroussa à soutenir et accompagner ce projet pour le bien-être sanitaire des citoyens. « Tout ce qui est lié à la santé va dans l’amélioration des conditions de vie de la population. Tout ce que j’ai entendu dans cette salle aujourd’hui me donne espoir que son projet va sûrement avancer. Tout ce que je peux vous demander, c’est de tenir et d’accompagner ce projet, parce que tout ce qu’on fait dans la vie, c’est après la santé. Et quelqu’un qui est prêt à te garantir cette santé a tout fait pour toi », a dit le Colonel Moussa Condé.

Présente en Guinée depuis août 2021, l’ONG Santé Intégrée se basent sur quatre (4) piliers à savoir : Soins à domicile proactifs, renforcement des capacités cliniques, Amélioration de la chaîne d’approvisionnement et Suppression des frais d’utilisation ou de service.