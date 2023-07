Perfectionnement de l’administration publique : le comité du projet d’appui tient à sa première réunion

Devant se tenir de manière de manière trimestrielle, le comité de pilotage du projet d’appui au perfectionnement de l’administration publique (PAPAP) a tenu sa première réunion ce vendredi 21 juillet 2023 à Conakry. L’objectif était de statuer sur la mise en œuvre du projet et de valider le plan d’action opérationnel du projet. La rencontre a réuni plusieurs membres statutaires du comité comprenant des directeurs de la fonction publique, des représentants de l’Agence française de développement (AFD) et ceux d’Expertise France.

Au cours de la réunion, on a entre autres, présenté le projet dans ses différentes composantes, partagé le contenu du rapport d’étape et échangé les activités qui ont été réalisés et celles en cours et validé les plans d’actions opérationnels des différentes composantes.

Il faut dire que l’objectif principal du projet est de renforcer l’administration publique guinéenne en améliorant la qualité et les compétences de ses agents publics (femmes et hommes) en la dotant d’un organisme de formation continue, robuste, durable et performant. A la différence du projet « rajeunir et féminiser l’administration », le PAPAP a pour enjeux l’amélioration de la performance de la fonction publique en ciblant directement des problèmes réunis autour de trois thèmes que sont :

Renforcer les compétences techniques ;

Consolider l’esprit de corps et les valeurs de l’Etat et de l’intérêt général ;

Renforcer les institutions de formation.

« Nous, en tant qu’Expertise France, on est là pour accompagner le ministère pour la mise en œuvre de ce projet… Nous attendons vraiment à ce que l’impact puisse se ressentir au niveau de l’intérieur pour pouvoir les monter en compétence pour qu’eux aussi, puissent aspirer à des nominations à des postes de responsabilité », a soutenu Seregbé Keita, cheffe du projet d’appui au perfectionnement de l’administration publique, piloté par Expertise France et financé par l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 1 300 000 euro établi sur la période 2023-2025.

Le projet couvre les régions de Conakry, Kindia, Bokė, Mamou, Labé, Faranah, Kankan, N’zérékoré. Selon Aboubacar Kourouma, secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique, le PAPAP est constitué par trois composantes : « La première, ce sont les réformes de la gestion des ressources humaines de l’Etat. La composante 2 consiste au renforcement de l’Institut national de formation et de perfectionnement (INF) qui constitue aujourd’hui le bras opérationnel de renforcement des capacités des agents de l’Etat. Nous souhaitons transformer cet institut en un véritable centre de formation de l’élite de l’Etat guinéen. Tous ceux qui aspireront à gérer la fonction publique doivent normalement passer par l’INFP. La troisième composante n’est pas encore mise en œuvre. Elle consiste à la formation de 604 cadres intermédiaires de l’intérieur du pays ».

Les bénéficiaires sont nombreux. Il s’agit des cadres intermédiaires (priorité non exclusive accordée aux moins de 45 ans) et les cadres femmes et cadres vivant avec le handicap (priorité non-exclusive accordée aux moins de 50 ans).

Aliou Nasta