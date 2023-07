Délestages électriques : des émeutes signalées à Bambéto et Matoto

Ce lundi 24 juillet 2023, des jeunes des quartiers Bomboly et Bambéto situés sur la route le Prince et Matoto sur l’autoroute Fidel Castro, ont envahi la chaussée pour dénoncer les délestages électriques et exiger le retour du courant dans les foyers.

A la suite de ce mouvement, la circulation est paralysée le long de l’Axe, aux alentours notamment de Bambéto. Un citoyen que nous avons joint nous rapporte qu’aucun engin en direction de Bambéto n’était visible. Cependant, la circulation reprend peu-à-peu du côté de Matoto.

Le long de la route le Prince, les affrontements étaient âpres entre jeunes manifestants et forces de l’ordre, nous rapportent des témoins. Se répercutant sur les activités économiques, ces affrontements ont conduit à la fermeture des boutiques et magasins.

Ibrahima Kindi